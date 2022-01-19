Гордон – россиянам: Не идите в Украину и воздействуйте на сумасбродов в руководстве России. Потому что вторгаться и умирать будут не они, а ваши дети

Журналист рассказал, что на днях разговаривал с двумя собеседниками, которые "понимают в международной политике и занимали высочайшие посты в Украине".

"Они оба считают, что Россия нападет. Я не хочу сеять панику. Я не верю, что Россия нападет. Это надо быть наглухо отбитой. Наглухо! Но поскольку российское руководство является наглухо отбитым, то сегодня я тоже не исключаю этого варианта. Черт их знает, что у них в головах", – отметил Гордон.

Он сказал ведущему Василию Голованову, что их программы в YouTube смотрят миллионы людей, среди них есть много россиян, которые "хотят знать правду".

"Они хотят слушать не только свой оболванивающий мозги телевизионный зомбоящик, они хотят знать точку зрения людей по ту сторону экрана, в Украине. Потому я хочу использовать нашу сегодняшнюю программу для того, чтобы обратиться к простым россиянам. Уважаемые россияне, украинцы не считают вас врагами. Украинцы не вторгались на территорию России, украинцы не угрожали, не угрожают и не собираются угрожать России. Не мы пришли в Россию отнимать территорию, а Россия пришла к нам – забрала у нас Крым, отняла часть Донбасса, развязала войну, в результате которой погибли 15 тыс. украинцев. И сегодня Россия стоит на пороге Украины. Я хочу, чтобы наши российские друзья и братья понимали: если только российская военщина вторгнется на территорию суверенной Украины, она получит небывалый, невиданный доселе отпор. Стрелять будет все и отовсюду. В Россию пойдут гробы. Одумайтесь! Не идите сюда, это не ваша земля", – сказал Гордон.

Он призвал россиян всеми методами противостоять возможной команде руководства РФ о нападении на Украину.

"Делайте все для того, чтобы воздействовать на ваших сумасбродов, находящихся в руководстве России, на глубоко советских людей, которые прошли Высшую школу КГБ, и их мысли направлены на восстановление Советского Союза. Воздействуйте на них любым путем, потому что вторгаться будут не они, а ваши дети. И умирать в Украине будут не они, а ваши дети. И это будет война праведная с нашей стороны, потому что мы будем защищать свою землю, свою независимость и свою территориальную целостность", – подчеркнул журналист.