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Гордон – россиянам: Не идите в Украину и воздействуйте на сумасбродов в руководстве России. Потому что вторгаться и умирать будут не они, а ваши дети

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Гордон обратился к россиянам: Одумайтесь! Не ходите сюда, это не ваша земля
Гордон обратился к россиянам: Одумайтесь! Не ходите сюда, это не ваша земля
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" 18 января обратился к россиянам относительно возможного нападения РФ на Украину.

Журналист рассказал, что на днях разговаривал с двумя собеседниками, которые "понимают в международной политике и занимали высочайшие посты в Украине". 

"Они оба считают, что Россия нападет. Я не хочу сеять панику. Я не верю, что Россия нападет. Это надо быть наглухо отбитой. Наглухо! Но поскольку российское руководство является наглухо отбитым, то сегодня я тоже не исключаю этого варианта. Черт их знает, что у них в головах", – отметил Гордон.

Он сказал ведущему Василию Голованову, что их программы в YouTube смотрят миллионы людей, среди них есть много россиян, которые "хотят знать правду". 

"Они хотят слушать не только свой оболванивающий мозги телевизионный зомбоящик, они хотят знать точку зрения людей по ту сторону экрана, в Украине. Потому я хочу использовать нашу сегодняшнюю программу для того, чтобы обратиться к простым россиянам. Уважаемые россияне, украинцы не считают вас врагами. Украинцы не вторгались на территорию России, украинцы не угрожали, не угрожают и не собираются угрожать России. Не мы пришли в Россию отнимать территорию, а Россия пришла к нам  забрала у нас Крым, отняла часть Донбасса, развязала войну, в результате которой погибли 15 тыс. украинцев. И сегодня Россия стоит на пороге Украины. Я хочу, чтобы наши российские друзья и братья понимали: если только российская военщина вторгнется на территорию суверенной Украины, она получит небывалый, невиданный доселе отпор. Стрелять будет все и отовсюду. В Россию пойдут гробы. Одумайтесь! Не идите сюда, это не ваша земля", – сказал Гордон.

Он призвал россиян всеми методами противостоять возможной команде руководства РФ о нападении на Украину. 

"Делайте все для того, чтобы воздействовать на ваших сумасбродов, находящихся в руководстве России, на глубоко советских людей, которые прошли Высшую школу КГБ, и их мысли направлены на восстановление Советского Союза. Воздействуйте на них любым путем, потому что вторгаться будут не они, а ваши дети. И умирать в Украине будут не они, а ваши дети. И это будет война праведная с нашей стороны, потому что мы будем защищать свою землю, свою независимость и свою территориальную целостность", – подчеркнул журналист. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе-феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

17 января газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что Россия на фоне накопления своих войск вблизи Украины эвакуировала дипломатов из Львова и Киева. В МИД РФ в ответ заявили, что посольство и генконсульства России в Украине работают в штатном режиме

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, вторжение, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Василий Голованов
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