Политолог Голобуцкий рассказал, почему считает, что законопроект о столице от "Слуги народа" провалится на Венецианской комиссии

Алексей Голобуцкий: Даже если депутаты будут голосовать с закрытыми глазами, спикер Разумков направит документ на рассмотрение Венецианской комиссии Фото: 24tv.ua

"Авторы проекта дошли до того, что пытаются лишить мэра права голоса на заседании городского совета. Вряд ли законопроект пройдет ВР. Но даже если депутаты будут голосовать с закрытыми глазами, спикер [Дмитрий] Разумков направит документ на рассмотрение Венецианской комиссии. Та, в свою очередь, документ развернет, потому что он не имеет никакого отношения к закону. Как и хорошие свадебные фотографы не имеют никакого отношения к знанию законодательства", – написал Голобуцкий.

Политолог считает, что Офис президента намерен "протащить" законопроект о столице, на который Совет Европы уже дал отрицательное заключение из-за того, что документ противоречит Европейской хартии местного самоуправления.

"Два года назад поспешное рассмотрение законопроекта было элементом борьбы главы ОПУ [Андрея] Богдана с [мэром Киева Виталием] Кличко. Блицкриг провалился. Хотя в то время "слуги" имели абсолютную моновласть, законопроект смогли принять только в первом чтении. Сначала появились разгромные выводы Главного научно-экспертного управления ВР. Впоследствии отрицательное заключение предоставил Совет Европы. Он отметил в проекте множество несоответствий Европейской хартии местного самоуправления. А Венецианская комиссия даже не рассматривала этот законопроект", – отметил эксперт.