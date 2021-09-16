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Политолог Голобуцкий рассказал, почему считает, что законопроект о столице от "Слуги народа" провалится на Венецианской комиссии

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Алексей Голобуцкий: Даже если депутаты будут голосовать с закрытыми глазами, спикер Разумков направит документ на рассмотрение Венецианской комиссии
Алексей Голобуцкий: Даже если депутаты будут голосовать с закрытыми глазами, спикер Разумков направит документ на рассмотрение Венецианской комиссии
Фото: 24tv.ua

Законопроект о столице от "Слуги народа" провалится сначала в Верховной Раде, а затем в Венецианской комиссии, потому что документ не имеет ничего общего с законом и Конституцией, заявил в своем Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Авторы проекта дошли до того, что пытаются лишить мэра права голоса на заседании городского совета. Вряд ли законопроект пройдет ВР. Но даже если депутаты будут голосовать с закрытыми глазами, спикер [Дмитрий] Разумков направит документ на рассмотрение Венецианской комиссии. Та, в свою очередь, документ развернет, потому что он не имеет никакого отношения к закону. Как и хорошие свадебные фотографы не имеют никакого отношения к знанию законодательства", – написал Голобуцкий.

Политолог считает, что Офис президента намерен "протащить" законопроект о столице, на который Совет Европы уже дал отрицательное заключение из-за того, что документ противоречит Европейской хартии местного самоуправления.

"Два года назад поспешное рассмотрение законопроекта было элементом борьбы главы ОПУ [Андрея] Богдана с [мэром Киева Виталием] Кличко. Блицкриг провалился. Хотя в то время "слуги" имели абсолютную моновласть, законопроект смогли принять только в первом чтении. Сначала появились разгромные выводы Главного научно-экспертного управления ВР. Впоследствии отрицательное заключение предоставил Совет Европы. Он отметил в проекте множество несоответствий Европейской хартии местного самоуправления. А Венецианская комиссия даже не рассматривала этот законопроект", – отметил эксперт.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4532877403442128

Контекст:

Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" №2143-3 был принят в первом чтении 3 октября 2019 года. Ко второму чтению подали более 900 поправок.

Ассоциация городов Украины заявляла, что документ необходимо отклонить, так как он существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления.

Теги: Киев, конституция, Венецианская комиссия, самоуправление, Алексей Голобуцкий, законодательство, законопроект
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