1,5 тысячи за голос. Полиция разоблачила сеть подкупа избирателей в Ирпене

Студенты Университета государственной фискальной службы Украины должны были отдать свои голоса за кандидатов в депутаты от конкретной политической партии. Один голос стоил более 1,5 тысячи гривен, рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.

Местные выборы в Украине пока проходят спокойно, заявили в Национальной полиции Фото: depositphotos.com

Полиция в Киевской области разоблачила сеть подкупа избирателей, в ее организации подозревают начальника одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram 25 октября.

По информации полицейских, начальник факультета выложил в мобильном приложении указание учащимся прийти на один из участков города Ирпень.

Они должны были отдать свои голоса за кандидатов в депутаты от конкретной политической партии. Стоимость одного голоса стоила более 1,5 тысячи гривен, рассказали в МВД.

Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности на пять лет.