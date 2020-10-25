1,5 тысячи за голос. Полиция разоблачила сеть подкупа избирателей в Ирпене

Полиция в Киевской области разоблачила сеть подкупа избирателей, в ее организации подозревают начальника одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram 25 октября.
По информации полицейских, начальник факультета выложил в мобильном приложении указание учащимся прийти на один из участков города Ирпень.
Они должны были отдать свои голоса за кандидатов в депутаты от конкретной политической партии. Стоимость одного голоса стоила более 1,5 тысячи гривен, рассказали в МВД.
Подозреваемому сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателей). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности на пять лет.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 15.00 выборы проходят спокойно.
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