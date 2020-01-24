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Порошенко: Допросы в ГБР – шоу, которое готовят сценаристы "Сватов" и "95-го квартала"

По мнению пятого президента Украины Петра Порошенко, его вызовы на допросы в Госбюро расследований являются политическим преследованием, цель которого – препятствовать проведению его международных встреч.

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Порошенко: Мою переписку мониторят
Порошенко: Мою переписку мониторят
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко считает, что уголовные производства, в которых он проходит как свидетель, – это плохой спектакль, а не попытка установить истину. Об этом он заявил журналистам 24 января, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Порошенко, из-за сегодняшнего вызова на допрос в Государственное бюро расследований он отменил поездку в Швейцарию.

"В Давосе у меня было запланировано несколько международных встреч. Я думаю, с высокой долей вероятности они мониторят мою переписку, увидели бронирование билетов и именно в этот день назначили допрос", – заявил политик.

По его словам, сотрудники ГБР обещали допросить его по всем делам, в которых он фигурирует, но допрос свелся к изучению пунктов Минских соглашений 2015 года.

"Все дела заведены по инициативе или [экс-замглавы Администрации Президента Андрея] Портнова, или отдельных депутатов путинской "пятой колонны". Мне пообещали 20 января, что предоставят возможность и допросят по всем делам. Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать: у них следователей нет. "Так вы же следователи", – говорю. "Нет, мы не готовы, нет времени... Им необходимо шоу, шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или "95-го квартала". Шоу мы им делать не дадим", – отметил экс-президент.

"У нас на сегодня ГБР действует на стороне России", – добавил политик.

Он считает происходящее политическим преследованием, которое вредит репутации Украины.

"Если есть месть Порошенко со стороны руководства государства или правоохранительных органов, то пожалуйста. Но они вредят Украине, они подрывают международный авторитет, они подрывают Минские соглашения", – возмутился лидер "Европейской солидарности".

18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января, и опубликовало соответствующие повестки. В партии "Европейская солидарность" заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.

В ГБР заявили, что готовят принудительный привод экс-президента.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

5 декабря тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Швейцария, Минские соглашения, переписка, Государственное бюро расследований
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