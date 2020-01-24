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В ГБР назвали нарушением закона попытки нардепов проникнуть в здание Бюро

Пятый президент Украины, нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований вместе с 12 нардепами из его фракции. В ГБР заявили о "прямом нарушении" закона.

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24 января на допрос в ГБР пришел Порошенко
24 января на допрос в ГБР пришел Порошенко
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) обвинила народных депутатов Украины в нарушении закона при попытке проникнуть в здание ГБР. Об этом 24 января заявили на сайте ведомства.

"Государственное бюро расследований является государственным правоохранительным органом. Согласно ч. 2 ст. 4 закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы закона", – сказано в сообщении.

24 января на допрос в ГБР пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл в сопровождении 12 нардепов из его фракции, среди которых, по данным "Украинской правды", были Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина. После словесной перепалки в здание бюро пропустили только Порошенко и его адвокатов.

На допрос экс-президента вызывали в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

О том, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поводу возможной госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений, стало известно 10 декабря 2019 года. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

18 января 2020 года ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января, и опубликовало соответствующие повестки. В партии "Европейская солидарность" заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.

20 января Головань сообщил, что Порошенко не получал повесток о вызове на допрос в ГБР, он пришел за ними в ведомство сам и намерен посетить ГБР 24 января. Адвокат сказал, что на 21 января экс-президент повестку не получил.

В ГБР заявили, что готовят принудительный привод.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

Теги: Петр Порошенко, правоохранители, допрос, закон, Государственное бюро расследований, ГБР
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