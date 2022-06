Посадил на очень низкий стул и начал угрожать. Бывший британский премьер рассказал о своей первой встрече с Путиным

По воспоминаниям Брауна, впервые он побывал в Кремле и познакомился с Путиным в 2006-м, в бытность министром финансов Великобритании.

"Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него снизу вверх", – отмечает британский политик, описывая российского президента как "относительно невысокого мужчину, который носит высокие каблуки".

Экс-премьер Великобритании рассказал, что, глядя на Путина снизу вверх, был ознакомлен с досье на самого себя.

"Он вытащил бумаги и начал зачитывать всю информацию на меня, словно хотел показать, что он знает обо мне больше, чем я знаю о себе", – поделился Браун.

Политик не согласен с утверждением, что Путин изменился и угрожает только сейчас.

"Могу сказать, что он угрожал мне даже тогда… У меня не было иллюзий по поводу того, кто такой Путин", – заметил экс-министр.

Путин, по мнению британского экс-премьера, понимает только "бескомпромиссную и твердую демонстрацию силы". Поэтому слабая реакция мира на оккупацию Россией Крыма "позволила Путину считать, что дальнейшие вторжения сойдут ему с рук". Он также назвал ошибкой отсутствие реакции на применение химического оружия в Сирии.

"Путин понимает только силу. Он будет использовать слабость, он оппортунист в высшей степени", — считает Браун.

Контекст:

Новая книга Гордона Брауна называется Seven Ways To Change the World: How To Fix the Most Pressing Problems We Face ("Семь способов изменить мир: как исправить самые насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся") и посвящена не только Путину. В прологе книги бывший британский премьер, в частности, написал об уроках, которые он извлек из пандемии COVID-19 и войны в Украине.

В 2022-м у президента РФ появился новый протокольный прием для гостей Кремля – не низкий стул, а длинный стол. Так, президент Франции Эммануэль Макрон и Путин во время встречи 7 февраля сидели на противоположных концах длинного стола. Фотографии с переговоров стали основой для множества мемов и фотожаб. Позднее в таком же формате Путин принял канцлера ФРГ Олафа Шольца.

1 февраля Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, и они сидели за тем же большим столом, а также поднимали бокалы с шампанским, стоя через всю комнату друг от друга.

10 июня французский журнал Paris Match сообщил, что Путина в зарубежных поездках сопровождает сотрудник президентской охраны, который собирает за ним мочу и фекалии.