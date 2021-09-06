Посол ФРГ Фельдгузен о выборах в Германии: Лидирующие партии настроены на более тесные отношения с Украиной

"Германская внешняя политика никогда резко не менялась, и она не изменится с этими выборами. Мы еще не знаем, какой будет коалиция, но те партии, которые лидируют по опросам, настроены на более тесные отношения с Украиной", – сказала Фельдгузен.

По ее мнению, никто из партий-лидеров "не питает иллюзий относительно России". Дипломат выразила уверенность, что поддержка Германии, "очень устойчивая и надежная для Украины", будет продолжаться.

В то же время Фельдгузен добавила, что "размораживание" нормандского формата будет зависеть от России, несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель выражала желание провести саммит лидеров "Нормандской четверки".

Посолка Німеччини Анка Фельдгузен розповіла Суспільному про перспективи нових самітів Нормандської четвірки pic.twitter.com/k5wkowXJ64 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) September 6, 2021