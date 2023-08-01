Президент Мексики заявил, что его страна примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии, если там будет представитель РФ. Ему ответил Ермак

Лопес Обрадор призвал прекратить "иррациональную" войну, от которой выигрывает только военная промышленность.
На заявление президента Мексики в Telegram отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что в Киеве будут "рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации формулы мира президента Владимира Зеленского".
"Мы будем бесконечно рады, если Запад, Восток, Юг и Север в этом формате будут совместно работать над восстановлением системы мировой безопасности, – указал Ермак. – Однако это форум ответственных государств, которые уважают международное право и Устав ООН. Поэтому России там не будет".
Лопес Обрадор осудил войну России против Украины, но назвал антироссийские санкции и поставки оружия в Украину "действиями, которые придали продолжающейся конфронтации дополнительную дозу иррациональности", а также раскритиковал ООН, заявив, что эта организация выполняет лишь "декоративную роль". Он предлагал создать в ООН комитет по диалогу и миру для прекращения боевых действий между Россией и Украиной.
В феврале тогдашний замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от нейтральности и поддержать Украину. По его словам, речь идет "по крайней мере о военной помощи". Также он призвал оказать гуманитарную и финансовую поддержку Украине.
21 апреля к Конгрессу Мексики обратился Зеленский. Он призвал поддержать украинскую формулу мира.
Формулу мира, включающую 10 пунктов, Украина презентовала в ноябре 2022 года. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
СМИ сообщали, что Украина и союзники хотят провести до встречи НАТО в Вильнюсе (она прошла 11–12 июля) саммит по реализации формулы мира. Зеленский предлагал провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней (это было 8 июля), но пока саммит не состоялся. Позже президент говорил, что нужно подождать и "дожать то количество государств" – участников саммита, которое нужно Украине.
СМИ сообщали, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует принять мирные переговоры по Украине в Джидде. Туда пригласили представителей 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.
Проведение встречи советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира в Саудовской Аравии 30 июля подтвердил Ермак. "Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она прошла в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени", – подчеркнул глава ОПУ.
Ермак добавил, что последним этапом согласования формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств. Он мог бы состояться до конца года, указал руководитель ОПУ.