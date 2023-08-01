Президент Мексики заявил, что его страна примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии, если там будет представитель РФ. Ему ответил Ермак

Лопес Обрадор призвал прекратить "иррациональную" войну, от которой выигрывает только военная промышленность.

На заявление президента Мексики в Telegram отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что в Киеве будут "рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации формулы мира президента Владимира Зеленского".

"Мы будем бесконечно рады, если Запад, Восток, Юг и Север в этом формате будут совместно работать над восстановлением системы мировой безопасности, – указал Ермак. – Однако это форум ответственных государств, которые уважают международное право и Устав ООН. Поэтому России там не будет".

Лопес Обрадор осудил войну России против Украины, но назвал антироссийские санкции и поставки оружия в Украину "действиями, которые придали продолжающейся конфронтации дополнительную дозу иррациональности", а также раскритиковал ООН, заявив, что эта организация выполняет лишь "декоративную роль". Он предлагал создать в ООН комитет по диалогу и миру для прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

В феврале тогдашний замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от нейтральности и поддержать Украину. По его словам, речь идет "по крайней мере о военной помощи". Также он призвал оказать гуманитарную и финансовую поддержку Украине.

21 апреля к Конгрессу Мексики обратился Зеленский. Он призвал поддержать украинскую формулу мира.