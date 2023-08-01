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Президент Мексики заявил, что его страна примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии, если там будет представитель РФ. Ему ответил Ермак

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Лопес Обрадор призвал прекратить "иррациональную" войну, которую против Украины начала РФ
Лопес Обрадор призвал прекратить "иррациональную" войну, которую против Украины начала РФ
Фото: EPA

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил 31 июля, что его страна примет участие во встрече по обсуждению украинской формулы мира в Саудовской Аравии, если на ней будет присутствовать также представитель страны-оккупанта РФ. Об этом мексиканский политик сказал на пресс-конференции, его цитирует Reuters.

Лопес Обрадор призвал прекратить "иррациональную" войну, от которой выигрывает только военная промышленность.

На заявление президента Мексики в Telegram отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что в Киеве будут "рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации формулы мира президента Владимира Зеленского".

"Мы будем бесконечно рады, если Запад, Восток, Юг и Север в этом формате будут совместно работать над восстановлением системы мировой безопасности, – указал Ермак. – Однако это форум ответственных государств, которые уважают международное право и Устав ООН. Поэтому России там не будет".

Лопес Обрадор осудил войну России против Украины, но назвал антироссийские санкции и поставки оружия в Украину "действиями, которые придали продолжающейся конфронтации дополнительную дозу иррациональности", а также раскритиковал ООН, заявив, что эта организация выполняет лишь "декоративную роль". Он предлагал создать в ООН комитет по диалогу и миру для прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

В феврале тогдашний замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Мексику отказаться от нейтральности и поддержать Украину. По его словам, речь идет "по крайней мере о военной помощи". Также он призвал оказать гуманитарную и финансовую поддержку Украине.

21 апреля к Конгрессу Мексики обратился Зеленский. Он призвал поддержать украинскую формулу мира.

Контекст:

Формулу мира, включающую 10 пунктов, Украина презентовала в ноябре 2022 года. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

СМИ сообщали, что Украина и союзники хотят провести до встречи НАТО в Вильнюсе (она прошла 11–12 июля) саммит по реализации формулы мира. Зеленский предлагал провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней (это было 8 июля), но пока саммит не состоялся. Позже президент говорил, что нужно подождать и "дожать то количество государств" – участников саммита, которое нужно Украине.

СМИ сообщали, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует принять мирные переговоры по Украине в Джидде. Туда пригласили представителей 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.

Проведение встречи советников по нацбезопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира в Саудовской Аравии 30 июля подтвердил Ермак. "Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она прошла в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени", – подчеркнул глава ОПУ.

Ермак добавил, что последним этапом согласования формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств. Он мог бы состояться до конца года, указал руководитель ОПУ.

Теги: Россия, Украина, Саудовская Аравия, Мексика, саммит, международное право, война России против Украины, президент, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча
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