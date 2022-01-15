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Прокуратура передала в суд дело о крушении учебного самолета в Чугуеве

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В деле о крушении учебного самолета шесть подозреваемых, все они военнослужащие
В деле о крушении учебного самолета шесть подозреваемых, все они – военнослужащие
Фото: ЕРА

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил передали в Чугуевский городской суд Харьковской области обвинительный акт по делу о крушении самолета Ан-26Ш возле Чугуева.

Об этом пресс-служба ведомства проинформировала в Facebook 15 января.  

Авиакатастрофа произошла 25 сентября 2020 года, погибли 26 из 27 человек, которые были на борту самолета. 

В деле фигурируют шесть человек – военнослужащие подозреваются в необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Среди них – командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме Чугуев и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

https://www.facebook.com/ato.gp.gov.ua/videos/1058115884980906/

Расследованием катастрофы занималось Госбюро расследований. Основной причиной крушения самолета в ГБР назвали незаконное разрешение на взлеты самолета конвейерным способом. 

Обвинение передали в суд 14 января, уточнили в бюро. Расследование дела длилось семь месяцев и 10 дней, это рекордные сроки для такого производства, заявляют в ГБР. Все фигуранты уже ознакомлены с материалами, если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 

Контекст:

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

В университете после катастрофы приостанавливали учебные полеты, их возобновили в феврале 2021-го.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиакатастрофа, катастрофа, Чугуев, ВСУ, военнослужащий, обвинительный акт, суд, ГБР, крушение Ан-26 в Чугуеве
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