В Харьковской области возобновили полеты на Ан-26Ш, приостановленные после авиакатастрофы в Чугуеве

Пилоты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба отрабатывали сегодня полеты с имитацией отказа двигателя.

Кроме Ан-26Ш, полеты также проводились на самолетах Л-39 и вертолетах Ми-2 Фото: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба / Facebook

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба после продолжительного перерыва из-за авиакатастрофы в Чугуеве Харьковской области возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26Ш. Об этом 19 февраля в Facebook сообщает пресс-служба университета.

Сейчас проходят командирские тренировки, основной задачей которых является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задреселированным двигателем.

Заместитель командира воинской части по летной подготовке Роман Куценко отметил, что данные тренировки необходимы для совершенствования навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов.

По его словам, кроме Ан-26Ш, полеты сегодня также проводились на самолетах Л-39 и вертолетах Ми-2.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал руководителя полетов Александра Жука на два месяца без возможности внесения залога, сообщало hromadske. В этот же день суд арестовал на 60 дней без возможности внести залог командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 21 января 2021 года рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты, и оставила подозреваемых под стражей.

В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. 22 декабря 2020 года Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.

15 февраля суд продлил арест Глазунова и Жука до 18 марта.