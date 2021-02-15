Авиакатастрофа Ан-26Ш в Чугуеве. Суд продлил арест подозреваемых

Руководитель полетами и командир воинской части, подозреваемые в нарушениях правил полетов и эксплуатации летательных аппаратов, повлекших катастрофу самолета Ан-26Ш в Харьковской области, останутся под стражей как минимум до 18 марта.

Суд продлил арест подозреваемых в нарушениях правил полетов и эксплуатации летательных аппаратов, повлекших катастрофу самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области. Об этом изданию "РБК-Украина" сообщил адвокат Александр Фролов.

По его словам, на прошедшей неделе суд рассмотрел ходатайство следствия и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей двух подозреваемых в халатности военнослужащих – командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука.

"Продлены аресты и Глазунову, и Жуку до 18 марта", – сказал Фролов.

Адвокат отметил, что на это решение суда будет подана апелляция.

Он также подчеркнул, что суды проигнорировали обращение личного состава девяти авиационных полков Вооруженных сил Украины, призвавших отпустить Глазунова и Жука из-под стражи.

Фролов добавил, что его подзащитный Жук не нарушал нормы служебных инструкций, отправляя в полет самолет АН-26Ш с курсантами. По его словам, руководитель полетов не имел полномочий проверять перегруз каждого борта или оформлять допуск к полету командиру экипажа.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Жука на два месяца без возможности внесения залога, сообщало hromadske. В этот же день суд арестовал на 60 дней без возможности внести залог Глазунова.

В прошлый раз коллегия судей Киевского апелляционного суда продлила им арест 21 января 2021 года.

В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. 22 декабря 2020 года Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.