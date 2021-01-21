Суд оставил под стражей подозреваемых по делу об авиакатастрофе в Чугуеве

Руководителя полетами и командира воинской части, подозреваемых в нарушении правил полетов и эксплуатации летательных аппаратов, повлекших катастрофу самолета Ан-26Ш в Харьковской области, оставили под стражей.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 21 января рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах подозреваемых в деле о крушении самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд оставил под стражей командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова и руководителя полетов Александра Жука.

"Гражданин Г. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним), ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к воинской службе) Уголовного кодекса Украины, а гражданин Ж. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) УК Украины", – отметили в релизе.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Генштаб ВСУ 20 октября заявил, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал Жука на два месяца без возможности внесения залога, об этом сообщало hromadske. В этот же день суд арестовал на 60 дней без возможности внести залог Глазунова.

В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. 22 декабря Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.