Семерых членов экипажа Ан-26 посмертно наградили медалями "За образцовую службу Украине"

Семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26 приняли государственные награды от первого заместителя начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба полковника Андрея Бережного.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева Фото: EPA

Семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш, который вечером 25 сентября потерпел крушение недалеко от Чугуева, 21 октября посмертно наградили медалями "За образцовую службу Украине". Об этом сообщает "Армія Inform".

Государственные награды семьям погибших летчиков вручил начальник штаба – первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной. Мероприятие состоялось в помещении Чугуевского объединенного райвоенкомата.

После награждения присутствующие почтили память погибших в крушении военнослужащих минутой молчания.

Также представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти пообщались с семьями погибших о предоставлении им помощи в решении ряда вопросов, в частности о порядке выплаты единовременного пособия.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября глава правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, вице-премьер-министр Украины Олег Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

19 октября родственникам курсантов, погибших при крушении Ан-26, выплатили компенсации.