"Пусть они в этих фекалиях и остаются". Уманский ответил на обвинения нардепа Трухина в алкоголизме

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин 20 ноября заявил, что бывший министр финансов и экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский хронически злоупотребляет алкоголем. Уманский сказал, что его не интересуют подобные заявления.

Бывший министр финансов и экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский, комментируя обвинения в алкоголизме, сказал, что не хочет "опускаться до уровня людей, которые пытаются обмазать других фекалиями".

"Пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют", – заявил он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Уманский добавил, что по его заявлениям о коррупции правоохранительные органы начали расследования.

"Везде ведутся, по фискальным схемам (и по таможенным, и по "скруткам"), и в том числе уже пошла тотальная проверка по ситуации с дорогами, и не только с дорогами, потому что [проект "Большое] строительство" – это и социальные объекты", – уточнил он.

О том, что Уманский якобы хронически злоупотребляет алкоголем, депутат от "Слуги народа" Александр Трухин говорил 20 ноября.

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.