"Пусть они в этих фекалиях и остаются". Уманский ответил на обвинения нардепа Трухина в алкоголизме

Бывший министр финансов и экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский, комментируя обвинения в алкоголизме, сказал, что не хочет "опускаться до уровня людей, которые пытаются обмазать других фекалиями".
"Пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют", – заявил он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.
Уманский добавил, что по его заявлениям о коррупции правоохранительные органы начали расследования.
"Везде ведутся, по фискальным схемам (и по таможенным, и по "скруткам"), и в том числе уже пошла тотальная проверка по ситуации с дорогами, и не только с дорогами, потому что [проект "Большое] строительство" – это и социальные объекты", – уточнил он.
О том, что Уманский якобы хронически злоупотребляет алкоголем, депутат от "Слуги народа" Александр Трухин говорил 20 ноября.
Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.
Экс-министр заявил, что требовал отставки тогдашнего главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.
В апреле стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.
В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Уманский рассказал, что решил уволиться с должности советника главы Офиса президента из-за того, что срок, который он себе давал на решение системных проблем в Госналоговой и Гостаможенной службах Украины истек, "кейс провален", а "скрутки" как были, так и остались". 27 ноября Ермак сообщил, что принял отставку.