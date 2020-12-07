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"Пусть они в этих фекалиях и остаются". Уманский ответил на обвинения нардепа Трухина в алкоголизме

Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин 20 ноября заявил, что бывший министр финансов и экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский хронически злоупотребляет алкоголем. Уманский сказал, что его не интересуют подобные заявления.

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Уманский ответил на слова Трухина
Уманский ответил на слова Трухина
Фото: Ihor Umanskyi / Facebook

Бывший министр финансов и экс-советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский, комментируя обвинения в алкоголизме, сказал, что не хочет "опускаться до уровня людей, которые пытаются обмазать других фекалиями".

"Пусть они в этих фекалиях и остаются. Они меня не интересуют", – заявил он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews. 

Уманский добавил, что по его заявлениям о коррупции правоохранительные органы начали расследования. 

"Везде ведутся, по фискальным схемам (и по таможенным, и по "скруткам"), и в том числе уже пошла тотальная проверка по ситуации с дорогами, и не только с дорогами, потому что [проект "Большое] строительство" – это и социальные объекты", – уточнил он.

О том, что Уманский якобы хронически злоупотребляет алкоголем, депутат от "Слуги народа" Александр Трухин говорил 20 ноября.

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, главой Минфина стал Сергей Марченко.

Экс-министр заявил, что требовал отставки тогдашнего главы Налоговой службы Сергея Верланова, но Шмыгаль не поддержал инициативу, что стало одной из причин отставки.

В апреле стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Уманский рассказал, что решил уволиться с должности советника главы Офиса президента из-за того, что срок, который он себе давал на решение системных проблем в Госналоговой и Гостаможенной службах Украины истек, "кейс провален", а "скрутки" как были, так и остались" 27 ноября Ермак сообщил, что принял отставку

Теги: коррупция, Игорь Уманский, отставка, алкоголизм, Александр Трухин
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