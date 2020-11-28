Уманский: Кейс с медициной провален

Уманский: В "ковидном" фонде еще не потрачены 26 млрд грн. Мое глубочайшее убеждение: пока есть время, их нужно сконцентрировать на медицине Фото: radiosvoboda.org

Бывший министр финансов Украины, экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский считает, что власти "провалили кейс с медициной". Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"У нас уже, знаете, предвестники экономического апокалипсиса давно витают. 26 млрд грн еще в "ковидном" фонде не потрачены на сегодняшний день. Мое глубочайшее убеждение: пока есть время, их нужно сконцентрировать на медицине. Но точно нельзя эти 26 млрд растратить. Ладно бы [деньги] в дело пошли, но грабят. Грабят! Полтора месяца назад я эту информацию передал, но, к сожалению, мы видим ситуацию, которую видим. Медикам деньги не вернули. Кейс с медициной провален. Ситуация в бюджетной сфере на самом деле критическая, архикритическая…" – сказал он.

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила его. В апреле 2020 года стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести "карантин выходного дня" в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента. 27 ноября Ермак сообщил, что принял отставку экс-министра.

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Однако средства из фонда также выделялись на строительство и ремонт дорог и на съемку патриотических сериалов.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее количество средств из фонда потратили на строительство и ремонт дорог – 20,8 млрд грн из предусмотренных 32 млрд грн. 6,8 млрд грн направили Фонду соцстрахования на случай безработицы, почти 2,5 млрд грн – на доплаты полицейским, военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы. Из фонда потратили почти 40,6 млрд грн, остается чуть больше 25 млрд грн.