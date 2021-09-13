Рада получила документы по назначению внеочередных выборов мэра в Кривом Роге

У Верховной Рады есть 90 дней, чтобы назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога, сообщил нардеп Качура Фото: depositphotos.com

С этого момента, по словам Качуры, у Рады есть 90 дней, чтобы принять решение.

"Ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании [парламентского] комитета госвласти и местного самоуправления состоится в следующую среду", – уточнил Качура.