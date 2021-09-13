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Рада получила документы по назначению внеочередных выборов мэра в Кривом Роге

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У Верховной Рады есть 90 дней, чтобы назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога, сообщил нардеп Качура
У Верховной Рады есть 90 дней, чтобы назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога, сообщил нардеп Качура
Фото: depositphotos.com

В Верховную Раду поступило ходатайство о назначении внеочередных выборов городского головы в Кривом Роге. Об этом нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил в Telegram.

С этого момента, по словам Качуры, у Рады есть 90 дней, чтобы принять решение.

"Ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании [парламентского] комитета госвласти и местного самоуправления состоится в следующую среду", – уточнил Качура.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога будут назначать в связи со смертью предыдущего мэра Константина Павлова. 15 августа Павлова нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области поначалу рассматривали четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства. 7 сентября в полиции сообщили, что по результатам экспертиз, допросов и других следственных действий отбросили все версии, кроме самоубийства и доведения до самоубийства.

7 сентября Нацполиция провела в Кривом Роге 16 обысков в рамках расследования гибели Павлова. СМИ сообщали, что правоохранители провели обыски дома у и.о. мэра Кривого Рога Вилкула и его сына Александра, а также у заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выборы, Кривой Рог, Александр Качура, мэр
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