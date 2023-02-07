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Роднянский: Россия обломалась на Майдане

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В XXl веке в Украине произошли уже две массовые революции Оранжевая (2004 год) и Революция достоинства (2013 2014 годы)
В XXl веке в Украине произошли уже две массовые революции – Оранжевая (2004 год) и Революция достоинства (2013–2014 годы)
Фото: wikipedia.org

Украина сыграла "какую-то ключевую роль" в жизни президента РФ Владимира Путина в частности и России в целом.

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский продюсер Александр Роднянский.

"Они обломались на Майдане", – сказал он.

Гордон отметил, что сначала был 2004-й год, а потом – "уже роковой 2014-й".

"На этом обломались. Почему-то уверовали, подумали, что все должно быть, как у них. Объяснять, что это другая страна и иначе выглядят системы отношений, было бесполезно. Они не слышали. Даже самые неглупые люди начинали обижаться и рассказывать, что "вы американцам продались". У меня друзья были, вроде нормальные, и вдруг начинались эти разговоры про американцев. Я говорю: "Какие американцы?" – рассказал Роднянский.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В XXl веке в Украине произошли уже две массовые революции – Оранжевая (2004 год) и Революция достоинства (2013–2014 годы). В них участвовали миллионы людей, а в результате последней в Украине была изменена власть, тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Россию.

24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, писала по итогам 2022 года The Washington Post.

По мнению бывшего российского банкира, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, РФ тяжело сравнивать со свободолюбивой Украиной. "Это другой менталитет, это другие люди", – отметил он в интервью Гордону.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Майдан, революция, Александр Роднянский, Революция достоинства, интервью, Оранжевая революция, продюсер
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