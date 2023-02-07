Роднянский: Россия обломалась на Майдане

В XXl веке в Украине произошли уже две массовые революции – Оранжевая (2004 год) и Революция достоинства (2013–2014 годы) Фото: wikipedia.org

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский продюсер Александр Роднянский.

"Они обломались на Майдане", – сказал он.

Гордон отметил, что сначала был 2004-й год, а потом – "уже роковой 2014-й".

"На этом обломались. Почему-то уверовали, подумали, что все должно быть, как у них. Объяснять, что это другая страна и иначе выглядят системы отношений, было бесполезно. Они не слышали. Даже самые неглупые люди начинали обижаться и рассказывать, что "вы американцам продались". У меня друзья были, вроде нормальные, и вдруг начинались эти разговоры про американцев. Я говорю: "Какие американцы?" – рассказал Роднянский.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Читайте полную версию интервью

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