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"Родственница главы САП" обещала экс-прокурору Одесской области закрыть дело за $40 тыс. Грищук заверил, что таких родственников у него нет

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Женщину задержали после получения денег
Женщину задержали после получения денег
Фото: od.gp.gov.ua

В Одесской области задержали женщину, которая обещала бывшему главе прокуратуры региона за $40 тыс. закрыть дело о незаконном завладении землей, в котором он фигурирует. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, женщина уверяла, что у нее есть родственник, работающий в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Экс-прокурор обратился в управление СБУ и сообщил о предложении.

Женщину задержали после получения ею денег. Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Задержанная – жительница Хмельницкой области. Оказалось, что раньше она уже была осуждена и отбыла наказание за мошенничество. 

Исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук на своей странице в Facebook сообщил, что женщина представилась именно его родственницей.

"Никаких родственных связей с этим человеком у меня, конечно, нет. Скажу больше: родственные связи не могут повлиять на честное и прозрачное расследование, которое осуществляют детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП", – заверил он.

Также Грищук уточнил, что речь идет о деле по факту незаконного завладения землей в Одесской области и легализации незаконно полученных доходов. Фигурантами дела являются 16 человек, среди которых мэр Одессы, его заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также представители обществ-застройщиков.

https://www.facebook.com/makcum.gryshchuk/posts/6407244222679863

В числе фигурантов, по данным агентства "Интерфакс-Украина", – бывший прокурор Одесской области Олег Жученко.

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Труханову назначили залог в размере 30 млн грн, политик сказал, что таких денег у него нет, и, как пишет "Думская", подал апелляцию. Меру пресечения в виде залога назначили и другим фигурантам.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника.

Теги: прокуратура, Одесская область, мошенничество, взятка, антикоррупционная прокуратура, Максим Грищук, Олег Жученко, подозрение, САП
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