"Родственница главы САП" обещала экс-прокурору Одесской области закрыть дело за $40 тыс. Грищук заверил, что таких родственников у него нет

По данным следствия, женщина уверяла, что у нее есть родственник, работающий в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Экс-прокурор обратился в управление СБУ и сообщил о предложении.

Женщину задержали после получения ею денег. Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Задержанная – жительница Хмельницкой области. Оказалось, что раньше она уже была осуждена и отбыла наказание за мошенничество.

Исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук на своей странице в Facebook сообщил, что женщина представилась именно его родственницей.

"Никаких родственных связей с этим человеком у меня, конечно, нет. Скажу больше: родственные связи не могут повлиять на честное и прозрачное расследование, которое осуществляют детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП", – заверил он.

Также Грищук уточнил, что речь идет о деле по факту незаконного завладения землей в Одесской области и легализации незаконно полученных доходов. Фигурантами дела являются 16 человек, среди которых мэр Одессы, его заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также представители обществ-застройщиков.

В числе фигурантов, по данным агентства "Интерфакс-Украина", – бывший прокурор Одесской области Олег Жученко.