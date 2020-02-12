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САП проверяет информацию о наличии у Онищенко российского паспорта

Рассмотрение дела в отношении беглого экс-нардепа Александра Онищенко отложено до мая в связи с необходимостью направить повестку в Германию, сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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У Онищенко может быть российский паспорт
У Онищенко может быть российский паспорт
Фото: Aleksandr Onyshenko / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины проверяет информацию о наличии российского паспорта у бывшего внефракционного нардепа Александра Онищенко. Об этом сказал глава САП Назар Холодницкий 12 февраля на заседании парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики, пишет "Укринформ".

"Вчера мы уже со СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальными, что у него, оказывается, российский паспорт все это время был", – сказал Холодницкий.

Он добавил, что дело Онищенко отложено до мая в связи с необходимостью направить повестку в Германию.

Адвокат Онищенко Инго Миноджио 11 февраля сообщил, что политик просит Германию предоставить ему политическое убежище. 

"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать – в Россию", - сказал адвокат в интервью "Німецькій хвилі".

В июле 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при активном участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию с целью совершения особо тяжкого преступления – завладения чужим имуществом в особо крупном размере. Речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял неприкосновенность с Онищенко, дал согласие на его задержание и арест. По информации Госпогранслужбы, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. С тех пор он проживает за границей.

Обвинительный акт по "газовому делу" Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский суд 18 февраля 2019 года. В сентябре дело Онищенко было передано в Высший антикоррупционный суд. ВАКС решил слушать дело заочно.

30 сентября Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и отказе от политического убежища в Испании. 14 ноября глава НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-нардепа принудительно вернут в Украину. Онищенко в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что "может вернуться в Украину, когда ему захочется", и предоставил фото своего билета из Барселоны в Киев на 13 декабря

В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. По информации программы "Схемы", суд в Германии должен принять решение о мере пресечения и экстрадиции экс-нардепа по запросу украинских правоохранителей.

Теги: Россия, Украина, паспорт, Александр Онищенко, Назар Холодницкий, САП
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