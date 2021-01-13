СБУ прекратила расследование возможной госизмены Кучмы и Ермака – Вятрович

Служба безопасности Украины во время досудебного расследования не получила доказательств фактов государственной измены бывшего главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины закрыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены бывшим главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович 12 января в Facebook.

Нардеп опубликовал соответствующее постановление СБУ от 29 декабря прошлого года. В нем сказано, что во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене.

"Действия представителей украинской делегации в ТКГ 11 марта 2020 года не могут трактоваться как содействие иностранному государству в подрывной деятельности против Украины, поскольку это было согласование текущего документа, в котором зафиксировали результаты переговоров по ряду вопросов", – сказано в тексте документа.

Непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве, утверждают в СБУ.

"Уголовное производство закрыто", – заявили в СБУ.

Вятрович ранее обратился в Шевченковский райсуд Киева, который частично удовлетворил его жалобу на бездеятельность СБУ и обязал службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможной госизмене Кучмы и Ермака.

Речь идет о встрече ТКГ в Минске 11 марта 2020 года. На ней при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье и создания так называемого консультативного совета.

В состав "совета" должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины и по 10 – от ОРДЛО с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" заявили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта". Они расценили создание этого органа "как позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта".