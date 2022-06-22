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Семенченко отпустили из-под стражи под домашний арест, хотя Буданов ручался за него и просил отправить на фронт

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Семенченко будет находиться под круглосуточным домашним арестом
Семенченко будет находиться под круглосуточным домашним арестом 
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Киевский апелляционный суд изменил бывшему народному депутату Украины, участнику АТО Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест и не пошел навстречу начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, который поручился за Семенченко. Об этом 21 июня пишет "Украинская правда" со ссылкой на решение суда, озвученное на заседании 21 июня, и письма Буданова в суды.

Как сообщает издание, суд постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу адвоката Семенченко и отправить его под круглосуточный домашний арест. На подозреваемого возложили обязанности прибывать по требованию суда и воздержаться от общения со свидетелями.

Срок действия новой меры пресечения Семенченко – 60 дней, до 19 августа 2022 года. Полное решение суда, по данным "Украинской правды", будет обнародовано 23 июня.

В комментарии hromadske защитник Семенченко Руслан Савченко подтвердил, что его подзащитный отпущен под домашний арест.

"Была подана апелляция и суд признал то, что Семенченко нужно облегчить меру пресечения, а именно предоставили круглосуточный домашний арест. Учли ту ситуацию, что он уже был под домашним арестом, не нарушал никаких обязательств, которые были на него возложены", – сказал адвокат.

В то же время УП сообщает, что 13 июня Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семенченко и излагал позицию ГУР, предлагая отправить его на фронт.

В документах говорилось, что подозреваемый может принести пользу в деле обороны Украины, так как он "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий".

Буданов писал, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в обороне государства, а верховный главнокомандующий Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне государства опытных бойцов, которые находятся под стражей или отбывают наказание.

Глава ГУР также указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, а его вина не доказана. Он добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам экс-депутат готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.

ГУР обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и дальше на фронт, а по окончании боевых действий готов гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.

Контекст:

24 марта 2021 года СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

29 сентября в СБУ заявили о завершении расследования по делу Семенченко. В СБУ уточнили, что в уголовном производстве девять фигурантов. Обвинительный акт был направлен в Шевченковский районный суд в декабре. 

Теги: СБУ, СИЗО, арест, батальон Донбасс, Семен Семенченко, ВСУ, война России против Украины, апелляция, Шевченковский суд, домашний арест, Служба безопасности Украины, ЧВК, Кирилл Буданов
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