Семенченко отпустили из-под стражи под домашний арест, хотя Буданов ручался за него и просил отправить на фронт

Как сообщает издание, суд постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу адвоката Семенченко и отправить его под круглосуточный домашний арест. На подозреваемого возложили обязанности прибывать по требованию суда и воздержаться от общения со свидетелями.

Срок действия новой меры пресечения Семенченко – 60 дней, до 19 августа 2022 года. Полное решение суда, по данным "Украинской правды", будет обнародовано 23 июня.

В комментарии hromadske защитник Семенченко Руслан Савченко подтвердил, что его подзащитный отпущен под домашний арест.

"Была подана апелляция и суд признал то, что Семенченко нужно облегчить меру пресечения, а именно предоставили круглосуточный домашний арест. Учли ту ситуацию, что он уже был под домашним арестом, не нарушал никаких обязательств, которые были на него возложены", – сказал адвокат.

В то же время УП сообщает, что 13 июня Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семенченко и излагал позицию ГУР, предлагая отправить его на фронт.

В документах говорилось, что подозреваемый может принести пользу в деле обороны Украины, так как он "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий".

Буданов писал, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в обороне государства, а верховный главнокомандующий Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне государства опытных бойцов, которые находятся под стражей или отбывают наказание.

Глава ГУР также указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, а его вина не доказана. Он добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам экс-депутат готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.

ГУР обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и дальше на фронт, а по окончании боевых действий готов гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.