Семенченко отпустили из-под стражи под домашний арест, хотя Буданов ручался за него и просил отправить на фронт

Как сообщает издание, суд постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу адвоката Семенченко и отправить его под круглосуточный домашний арест. На подозреваемого возложили обязанности прибывать по требованию суда и воздержаться от общения со свидетелями.
Срок действия новой меры пресечения Семенченко – 60 дней, до 19 августа 2022 года. Полное решение суда, по данным "Украинской правды", будет обнародовано 23 июня.
В комментарии hromadske защитник Семенченко Руслан Савченко подтвердил, что его подзащитный отпущен под домашний арест.
"Была подана апелляция и суд признал то, что Семенченко нужно облегчить меру пресечения, а именно предоставили круглосуточный домашний арест. Учли ту ситуацию, что он уже был под домашним арестом, не нарушал никаких обязательств, которые были на него возложены", – сказал адвокат.
В то же время УП сообщает, что 13 июня Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семенченко и излагал позицию ГУР, предлагая отправить его на фронт.
В документах говорилось, что подозреваемый может принести пользу в деле обороны Украины, так как он "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий".
Буданов писал, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в обороне государства, а верховный главнокомандующий Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне государства опытных бойцов, которые находятся под стражей или отбывают наказание.
Глава ГУР также указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, а его вина не доказана. Он добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам экс-депутат готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.
ГУР обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и дальше на фронт, а по окончании боевых действий готов гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.
24 марта 2021 года СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.
Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.
Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.
9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
29 сентября в СБУ заявили о завершении расследования по делу Семенченко. В СБУ уточнили, что в уголовном производстве девять фигурантов. Обвинительный акт был направлен в Шевченковский районный суд в декабре.