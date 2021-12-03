СБУ направила в суд дело Семенченко

"В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что Семен Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа. В него входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка", – отметили в релизе.

По данным СБУ, у следствия есть доказательства организации экс-нардепом террористического акта в июле 2019 года. Речь идет о выстреле из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположен телеканал "112 Украина".

В уголовном производстве фигурируют девять человек.