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СБУ направила в суд дело Семенченко

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Семенченко 26 марта арестовали без права залога
Семенченко 26 марта арестовали без права залога
Фото: Семен Семенченко / Facebook

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование, в котором фигурирует бывший народный депутат Семен Семенченко, и направила обвинительный акт в Шевченковский районный суд Киева. Об этом 3 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что Семен Семенченко и другие организаторы создали на территории Украины незаконное вооруженное формирование с организационной структурой военного типа. В него входили преимущественно бывшие военнослужащие и участники боевых действий. Члены формирования проводили военную, строевую и физическую подготовку. На их вооружении находилось огнестрельное оружие и взрывчатка", – отметили в релизе.

По данным СБУ, у следствия есть доказательства организации экс-нардепом террористического акта в июле 2019 года. Речь идет о выстреле из ручного противотанкового гранатомета в здание, где расположен телеканал "112 Украина".

В уголовном производстве фигурируют девять человек.

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

Вскоре суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но "делал это неофициально – проверял силу воли".

28 сентября жена Семенченко сообщила, что он прекратил голодовку, поскольку "беззаконие в виде содержания в изоляторе СБУ прекратилось".

29 сентября в СБУ заявили о завершении расследования по делу Семенченко. В СБУ уточнили, что в уголовном производстве девять фигурантов.

8 ноября суд продлил Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Теги: СБУ, Украина, взрыв, взрывчатка, следствие, Семен Семенченко, расследование, обвинение, подозрение, обвинительный акт, суд, Служба безопасности Украины
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