ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд продлил арест Семенченко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд оставил Семенченко под арестом еще на два месяца
Суд оставил Семенченко под арестом еще на два месяца
Скриншот: Семен Семенченко / Facebook

Соломенский районный суд Киева 2 ноября продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Семену Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании.

"Продлили срок содержания под стражей", – говорится в сообщении на странице Free Cемен Семенченко в Facebook.

Скриншот: Free Cемен Семенченко / Facebook
Скриншот: Free Cемен Семенченко / Facebook

В Службе безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что суд продлил меру пресечения для Семенченко в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Сегодня, 8 ноября, в Соломенском суде также должно было состояться заседание по делу Семенченко, но его перенесли из-за того, что СБУ не дала разрешения на доставку экс-нардепа в суд, сообщается на странице Free Cемен Семенченко.

https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/posts/4698404966887739


Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже. Оба они отрицают все обвинения.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО.

Семенченко 26 марта арестовали без права залога. 14 июля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но 26 июля Соломенский райсуд снова отправил бывшего нардепа в СИЗО.

9 июля адвокат Семенченко Владислав Добош сообщил, что его подзащитному предъявили еще одно подозрение – в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боевых припасов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в "Укроборонпроме" Андрея Рогозу.

Вскоре суд отправил под домашний арест четверых фигурантов дела: бывших добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу "Донбасса", директору охранной фирмы "Донкорп Украина" Сергею Ружицкому.

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

20 августа Семенченко объявил бессрочную голодовку. При этом он уточнял, что фактически не ел с момента повторного ареста, то есть с конца июля, но "делал это неофициально – проверял силу воли".

28 сентября жена Семенченко сообщила, что он прекратил голодовку, поскольку "беззаконие в виде содержания в изоляторе СБУ прекратилось".

29 сентября в СБУ заявили о завершении расследования по делу Семенченко. В СБУ уточнили, что в уголовном производстве девять фигурантов.

Теги: СБУ, арест, Семен Семенченко, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (170419)
2
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (103889)
3
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (73649)
4
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (43562)
5
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (32894)
6
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье (15540)
7
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (15438)
8
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад (15060)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS