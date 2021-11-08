Суд продлил арест Семенченко

Суд оставил Семенченко под арестом еще на два месяца Скриншот: Семен Семенченко / Facebook

"Продлили срок содержания под стражей", – говорится в сообщении на странице Free Cемен Семенченко в Facebook.

Скриншот: Free Cемен Семенченко / Facebook

В Службе безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что суд продлил меру пресечения для Семенченко в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Сегодня, 8 ноября, в Соломенском суде также должно было состояться заседание по делу Семенченко, но его перенесли из-за того, что СБУ не дала разрешения на доставку экс-нардепа в суд, сообщается на странице Free Cемен Семенченко.



