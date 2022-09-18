Шмыгаль встретился с главой МИД Великобритании

"Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство. Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Великобритании за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит!" – написал он.
Шмыгаль вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко почтили память королевы Великобритании Елизаветы II.
Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з @JamesCleverly актуальні питання співпраці. Вдячні * за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що * переможе!— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 18, 2022
6 сентября новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства. Главой МИД стал Клеверли, ранее два года работавший во внешнеполитическом ведомстве. Он также был министром образования в правительстве Бориса Джонсона.