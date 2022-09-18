Шмыгаль встретился с главой МИД Великобритании

"Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство. Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Великобритании за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит!" – написал он.

Шмыгаль вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко почтили память королевы Великобритании Елизаветы II.

Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з @JamesCleverly актуальні питання співпраці. Вдячні * за надання допомоги. З такою підтримкою ми впевнені, що * переможе! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 18, 2022