Шмыгаль заявил, что в Украине один из самых мягких карантинов среди стран Европы

Кабинет Министров Украины сравнил карантин в Украине и в 18 европейских странах, украинский вариант оказался одним из самых мягких, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 января на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 18 января с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии – 85,1, в Греции – 84, в Австрии – 78, в Польше – 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место с индексом жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", – сказал Денис Шмыгаль.
С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).
Шмыгаль говорил, что 25 января Украина должна вернуться к адаптивному карантину. Такой вариант карантина действовал до локдауна и предусматривал право региональных властей самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.
За последние сутки в Украине зарегистрировано 3034 новых случая коронавирусной инфекции, умерло 67 человек. С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 163 716 инфицированных коронавирусом. Умерло 20 869 пациентов с диагнозом COVID-19.