Шмыгаль заявил, что в Украине один из самых мягких карантинов среди стран Европы

В Украине один из самых низких показателей жесткости карантина среди 18 европейских стран. По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, самый жесткий карантин действует в Италии, Германии и Греции.



Кабинет Министров Украины сравнил карантин в Украине и в 18 европейских странах, украинский вариант оказался одним из самых мягких, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 января на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 18 января с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии – 85,1, в Греции – 84, в Австрии – 78, в Польше – 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место с индексом жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", – сказал Денис Шмыгаль.