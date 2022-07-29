Шустер: Люди считают, сейчас будет транзит: Путин уйдет. Но сыновей у него нет, по крайней мере, официально

"В России мафиозная структура, в которой может произойти все, что угодно. Люди считают, что сейчас будет транзит [власти]: Путин уйдет – кто-то придет. Но сыновей у Путина нет. По меньшей мере, официально", – заявил Шустер.

По его мнению, в результате смены действующих лиц во главе российского государства мог бы появиться сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Может прийти сын Патрушева. Это было бы логично с точки зрения картеля. С точки зрения политики – не совсем. Но все основные игроки – это картель и неонацисты. Либералов и всех остальных выгнали на фиг", – отметил Шустер.

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