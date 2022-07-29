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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Люди считают, сейчас будет транзит: Путин уйдет. Но сыновей у него нет, по крайней мере, официально

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Шустер: Может прийти сын Патрушева
Шустер: Может прийти сын Патрушева
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону телеведущий Савик Шустер рассказал, кто, по его мнению, может прийти к власти в России на смену действующему президенту Владимиру Путину.

"В России мафиозная структура, в которой может произойти все, что угодно. Люди считают, что сейчас будет транзит [власти]: Путин уйдет – кто-то придет. Но сыновей у Путина нет. По меньшей мере, официально", – заявил Шустер.

По его мнению, в результате смены действующих лиц во главе российского государства мог бы появиться сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Может прийти сын Патрушева. Это было бы логично с точки зрения картеля. С точки зрения политики – не совсем. Но все основные игроки – это картель и неонацисты. Либералов и всех остальных выгнали на фиг", – отметил Шустер.

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Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Украинский эксперт Олег Жданов считает, что Патрушев предлагает на должность президента своего сына Дмитрия, должность главы "Единой России" дочери Путина Катерине Тихоновой. "Типа у нее в руках законодательная власть, а у него будет в руках исполнительная власть в лице президента. А Путин будет тем всем рулить, возглавляя Госсовет", – сказал Жданов в интервью Гордону.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, война, Николай Патрушев, война России против Украины, безопасность, власть
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