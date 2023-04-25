Шустер: Татарстан независимый был бы более благополучным. Дальним Востоком Россия управлять не умеет и ставит туда исключительно лояльных людей, которые в экономике не понимают нифига

Шустер считает, что "мало кто сомневается", что Татарстан будет блогополучнее независимым Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Речь об этом зашла в ходе обсуждения вероятности гражданской войны в России "с отделением территорий".

"Татарстан независимый – он был бы, ну реально, гораздо более благополучным, чем Татарстан сейчас. Я думаю, что мало кто в этом сомневается", – заявил Шустер.

По его словам, Дальний Восток РФ – "тоже большой вопрос".

"Россия управлять Дальним Востоком и Сибирью не умеет вообще, ставит туда исключительно лояльных людей, которые вообще в экономической структуре не понимают нифига. Вот единственный человек, которого я помню, который кое-что понимал, когда его назначили в Красноярск, – это был [Александр] Хлопонин, [который был губернатором Красноярского края в 2002–2010 годы]", – считает Шустер.

Он подчеркнул, что общался с Хлопониным о зауралье, и тот "понимал, что уклад другой, что люди немножко другие, что нужен другой подход, что, в общем, под одну гребенку нельзя".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube