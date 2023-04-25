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Шустер: Татарстан независимый был бы более благополучным. Дальним Востоком Россия управлять не умеет и ставит туда исключительно лояльных людей, которые в экономике не понимают нифига

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Шустер считает, что "мало кто сомневается", что Татарстан будет блогополучнее независимым
Шустер считает, что "мало кто сомневается", что Татарстан будет блогополучнее независимым
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер выразил мнение, что Татарстану лучше быть отдельным образованием от России.

Речь об этом зашла в ходе обсуждения вероятности гражданской войны в России "с отделением территорий".

"Татарстан независимый – он был бы, ну реально, гораздо более благополучным, чем Татарстан сейчас. Я думаю, что мало кто в этом сомневается", – заявил Шустер.

По его словам, Дальний Восток РФ – "тоже большой вопрос".

"Россия управлять Дальним Востоком и Сибирью не умеет вообще, ставит туда исключительно лояльных людей, которые вообще в экономической структуре не понимают нифига. Вот единственный человек, которого я помню, который кое-что понимал, когда его назначили в Красноярск, – это был [Александр] Хлопонин, [который был губернатором Красноярского края в 2002–2010 годы]", – считает Шустер.

Он подчеркнул, что общался с Хлопониным о зауралье, и тот "понимал, что уклад другой, что люди немножко другие, что нужен другой подход, что, в общем, под одну гребенку нельзя".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, экономика, Татарстан, Дальний Восток, телеведущий, распад России
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