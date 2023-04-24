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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Капитуляция России – это когда НАТО вместе с Украиной решит, что эту страну надо обезвредить. "Это не месть – мы просто не можем оставить вам оружие, с вами сложно жить вместе"

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Шустер: Что такое военная победа, украинцы определят сами
Шустер: Что такое военная победа, украинцы определят сами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия не может выиграть войну, но Украине нужно уже сейчас думать о том, как она будет определять победу. Такое мнение высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Я читаю в The Economist статью Джонатана Пауэлла, это был глава администрации [экс-премьер-министра Великобритании] Тони Блэра, который является архитектором мирного договора Ирландии и британского правительства. И он говорит, что все равно все войны заканчиваются переговорами. Но он ставит вопрос правильно – что сейчас не время для переговоров. С другой стороны, мы должны понимать: он говорит, что нам очень сложно будет определить победу. Потому что маловероятно, что украинский флаг будет веять над Кремлем, наверное. Я полагаю, что не будет, но никогда не говори "никогда", – сказал он.

Шустер отметил, что все равно Россия останется соседом Украины, и так как она больше, у нее будет больше численность армии. По его словам, сейчас главное – это военная составляющая, поэтому необходимо без преград и барьеров давать Украине то, что ей надо для военной победы. Что такое военная победа, украинцы определят сами, подчеркнул Шустер, но нужно уже сейчас готовить почву.

"Есть друзья России, это БРИКС – ЮАР, Индия, Китай, Бразилия. Вот пусть они разговаривают с Россией, пусть ищут какую-то позицию, пытаются понять, на что Россия готова. С другой стороны, есть Запад. Запад – это Украина. И там тоже должны какие-то моменты обсуждаться и вырабатываться. Об этом надо думать, не обязательно сейчас делать, но думать надо. А капитуляция России – это вопрос, только если НАТО придет к выводу, что у нас нет другого выхода и мы должны сами вместе с Украиной реально эту страну обезвредить. Это не месть, это просто "ребята, мы не можем у вас в руках оставить это оружие. Потому что завтра вы нам приведете какого-нибудь Ивана Грозного, еще кого-нибудь. С вами сложно жить вместе". Мы находимся в нехорошей ситуации, потому что с каждым днем они становятся все непредсказуемее", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, НАТО, российская агрессия, война России против Украины
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