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ПОЛИТИКА

Сюмар о Марине Порошенко: Она будет классным депутатом Киевсовета

Окончательное решение идти на выборы в Киевсовет супруга пятого президента Украины Марина Порошенко принимала самостоятельно, рассказала народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Виктория Сюмар: Думаю, она еще многих удивит в смысле умения достигать поставленных целей
Виктория Сюмар: Думаю, она еще многих удивит в смысле умения достигать поставленных целей
Фото: Станислав Груздев / glavcom.ua

Супруга пятого президента Украины Марина Порошенко, которая возглавила список "Европейской солидарности" на выборах в Киевский горсовет, в случае победы сосредоточится не на политических целях, а на конкретных задачах, считает народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Об этом она заявила в интервью "Главкому", опубликованном 30 сентября.

"Она будет классным депутатом Киевсовета, я в этом уверена. Она очень ответственно относится к тому, что делает, глубоко разбирается во всех бумагах, всех программах. Когда она увидела, что в Киеве на развитие инклюзивного образования на следующие годы выделены нули, для нее это определенный вызов, и она точно это изменит. Как и многие другие вещи, связанные, скажем, с медициной. Думаю, она еще многих удивит в смысле умения достигать поставленных целей. И эти цели будут не столько политического характера, сколько конкретного, – сказала политик. – Кто бы ее не подталкивал, окончательное решение принимала она сама. Это однозначно. Для нее это вызов, с которым, я уверена, она справится. Марина из тех людей, которые могут долго думать, но если уж что-то решают, то идут до конца".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: выборы, Виктория Сюмар, Киевсовет, горсовет, Марина Порошенко, местные выборы
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