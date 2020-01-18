Сканы паспортов украинцев были в свободном доступе из-за уязвимости на госпортале вакансий. Сайт отключили

По состоянию на 18 января Единый портал вакансий государственной службы, на котором в свободном доступе были персональные данные украинцев, не работает по техническим причинам. По словам спикера Украинского киберальянса Шона Таунсенда, подобная утечка произошла как минимум во второй раз.

Личные и паспортные данные украинцев были в свободном доступе на правительственном портале вакансий государственной службы career.gov.ua из-за уязвимости сайта. На это обратил внимание эксперт по кибербезопасности Андрей Перевезий.

"Для того, чтобы устроиться на работу в государственную структуру, необходимо заполнить анкету, резюме и загрузить свои документы на ресурс career.gov.ua. Созданный при поддержке ЕС, допускаю, что и за деньги тоже ЕС. Так вот: загружая документы, помните, что хранятся они в открытом доступе, вот так случайно произошло", – написал он в Facebook 15 января.

Спикер Украинского киберальянса Шон Таунсенд в комментарии изданию НВ сообщил, что подобная утечка произошла не впервые.

"В предыдущий раз выяснилось, что НАГС (Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. – "ГОРДОН") использует "дырявый" российский софт, что прямо запрещено постановлением Кабмина, и можно было скачать любой файл с сервера. В том числе файлы с паролями от портала. Сейчас, несмотря на уверения министра [Кабинета Министров Дмитрия] Дубилета, потек новый сайт", – сказал он.

По словам Таунсенда, сайт отключили утром 16 января. Сейчас он не работает по техническим причинам.

Представительница НАГС Наталья Зинченко сообщила НВ, что проблема устранена.

"Нам очень жаль из-за сложившейся ситуации. К сожалению, сегодня ни одна электронная система не дает 100% гарантии безопасности информации, однако уверяем, что ведутся работы по усовершенствованию системы защиты и портала Career с целью недопущения в дальнейшем подобных инцидентов", – заявила она.

Офис омбудсмена Украины назначил проверку в НАГС из-за утечки данных граждан.

"С целью установления фактических обстоятельств по поручению уполномоченного работниками департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы. По результатам мониторингового визита будут предприняты соответствующие меры реагирования", – сказано в заявлении пресс-службы Офиса омбудсмена.