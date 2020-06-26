ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СМИ выяснили, поддержала ли Украина Канаду при голосовании за непостоянных членов в Совбез ООН

Источник издания ZN.UA в украинских дипломатических кругах заявил, что во время голосования за непостоянных членов в Совбез ООН "Украина никого не предавала".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По результатам голосования, в Совет Безопасности ООН войдут Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия
По результатам голосования, в Совет Безопасности ООН войдут Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия
Фото: depositphotos.com

На тот момент, когда Канада заявила о намерении войти в Совет Безопасности ООН, Украина уже дала письменные обязательства поддержать на голосовании за непостоянных членов Ирландию и Норвегию. Об этом со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах сообщает издание ZN.UA.

"Когда Оттава заявила о намерении войти в СБ ООН, Киев уже дал письменные обязательства поддержать Дублин и Осло. Отказываться от своих обязательств не в наших правилах, тем более, что Ирландия и Норвегия свои обязательства по отношению к Украине выполнили", – пояснил позицию Киева украинский дипломат.

Он подчеркнул, что "Украина никого не предавала", а Канада, по его мнению, поздно включилась в борьбу за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Также источник издания уточнил, что учитывая специфику украино-канадских отношений, Украина готова была пересмотреть свой подход и поддержать партнера, если бы Канаде для избрания не хватало лишь одного голоса. Но, по его словам, уже за несколько часов до голосования было ясно, что канадской стороне не удалось собрать необходимое количество голосов.

"В этой ситуации мы предупредили канадцев, что будем голосовать в соответствии с нашими письменными обязательствами. Итоги тайного голосования показали, что Канаде для избрания не хватило 20 голосов: за нее проголосовали 108 стран, в то время как за Норвегию – 130, а за Ирландию – 128. Если бы Канада попала во второй тур, то Украина обязательно за нее голосовала бы, поскольку наши обязательства распространялись только на первый тур. Но все решилось еще в первом туре", – сказал собеседник ZN.UA.

Он считает, что голосование Украины на выборах непостоянного члена Совбеза ООН не должно иметь негативных последствий для украино-канадских отношений.

17 июня в штаб-квартире ООН прошло тайное голосование по избранию непостоянных членов Совбеза ООН на 2021–2022 годы. По результатам голосования, в Совет Безопасности войдут Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail дважды отказался отвечать на вопрос, поддержала ли украинская делегация в ООН заявку Канады на избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Теги: Украина, ООН, Канада, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS