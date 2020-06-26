СМИ выяснили, поддержала ли Украина Канаду при голосовании за непостоянных членов в Совбез ООН

Источник издания ZN.UA в украинских дипломатических кругах заявил, что во время голосования за непостоянных членов в Совбез ООН "Украина никого не предавала".

На тот момент, когда Канада заявила о намерении войти в Совет Безопасности ООН, Украина уже дала письменные обязательства поддержать на голосовании за непостоянных членов Ирландию и Норвегию. Об этом со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах сообщает издание ZN.UA.

"Когда Оттава заявила о намерении войти в СБ ООН, Киев уже дал письменные обязательства поддержать Дублин и Осло. Отказываться от своих обязательств не в наших правилах, тем более, что Ирландия и Норвегия свои обязательства по отношению к Украине выполнили", – пояснил позицию Киева украинский дипломат.

Он подчеркнул, что "Украина никого не предавала", а Канада, по его мнению, поздно включилась в борьбу за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Также источник издания уточнил, что учитывая специфику украино-канадских отношений, Украина готова была пересмотреть свой подход и поддержать партнера, если бы Канаде для избрания не хватало лишь одного голоса. Но, по его словам, уже за несколько часов до голосования было ясно, что канадской стороне не удалось собрать необходимое количество голосов.

"В этой ситуации мы предупредили канадцев, что будем голосовать в соответствии с нашими письменными обязательствами. Итоги тайного голосования показали, что Канаде для избрания не хватило 20 голосов: за нее проголосовали 108 стран, в то время как за Норвегию – 130, а за Ирландию – 128. Если бы Канада попала во второй тур, то Украина обязательно за нее голосовала бы, поскольку наши обязательства распространялись только на первый тур. Но все решилось еще в первом туре", – сказал собеседник ZN.UA.

Он считает, что голосование Украины на выборах непостоянного члена Совбеза ООН не должно иметь негативных последствий для украино-канадских отношений.

17 июня в штаб-квартире ООН прошло тайное голосование по избранию непостоянных членов Совбеза ООН на 2021–2022 годы. По результатам голосования, в Совет Безопасности войдут Индия, Ирландия, Кения, Мексика и Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail дважды отказался отвечать на вопрос, поддержала ли украинская делегация в ООН заявку Канады на избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН.