Стефанчук объяснил, почему Рада с апреля не рассматривает неотложный законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК

По его словам, повестка работы Рады формируется по предложениям глав комитетов, "иногда это 30 законопроектов, иногда 40".
"Мы сейчас пытаемся не выходить на большое количество законопроектов. И даже небольшое количество не дает нам возможности рассмотреть все. Вы видите, что мы сейчас концентрируемся на мегаважных для государства решениях, касающихся бюджета и всего такого. Я думаю, что этот вопрос обязательно будет учтен. Но почему он не ставился? Потому что он бы – насколько я понимаю, и я консультировался с коллегами из правового комитета – повлиял определенным образом на перезапуск Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. После перезагрузки этих институций у нас будет два реальных механизма отбора судей, и тогда мы сможем урегулировать уже и другие вопросы, связанные со сменой тех или иных судей в государстве", – сказал Стефанчук.
26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.
Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.
30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.
13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда. 1 июня его включили в повестку дня.