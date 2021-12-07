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Стефанчук объяснил, почему Рада с апреля не рассматривает неотложный законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК

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Законопроект о ликвидации ОАСК Зеленский внес в Раду в апреле
Законопроект о ликвидации ОАСК Зеленский внес в Раду в апреле
Фото: depositphotos.com

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге 7 декабря объяснил, почему парламент до сих пор не рассматривает президентский законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева, который был обозначен как неотложный. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, повестка работы Рады формируется по предложениям глав комитетов, "иногда это 30 законопроектов, иногда 40".

"Мы сейчас пытаемся не выходить на большое количество законопроектов. И даже небольшое количество не дает нам возможности рассмотреть все. Вы видите, что мы сейчас концентрируемся на мегаважных для государства решениях, касающихся бюджета и всего такого. Я думаю, что этот вопрос обязательно будет учтен. Но почему он не ставился? Потому что он бы – насколько я понимаю, и я консультировался с коллегами из правового комитета – повлиял определенным образом на перезапуск Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. После перезагрузки этих институций у нас будет два реальных механизма отбора судей, и тогда мы сможем урегулировать уже и другие вопросы, связанные со сменой тех или иных судей в государстве", – сказал Стефанчук.

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК "в связи с полной потерей авторитета", в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля 2021 года президент подал в Верховную Раду проект закона №5369, предусматривающий ликвидацию ОАСК и создание Киевского городского окружного административного суда. 1 июня его включили в повестку дня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, судебная реформа, Владимир Зеленский, законопроект, Окружной админсуд Киева, Руслан Стефанчук, ОАСК
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