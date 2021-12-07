Стефанчук объяснил, почему Рада с апреля не рассматривает неотложный законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК

По его словам, повестка работы Рады формируется по предложениям глав комитетов, "иногда это 30 законопроектов, иногда 40".

"Мы сейчас пытаемся не выходить на большое количество законопроектов. И даже небольшое количество не дает нам возможности рассмотреть все. Вы видите, что мы сейчас концентрируемся на мегаважных для государства решениях, касающихся бюджета и всего такого. Я думаю, что этот вопрос обязательно будет учтен. Но почему он не ставился? Потому что он бы – насколько я понимаю, и я консультировался с коллегами из правового комитета – повлиял определенным образом на перезапуск Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. После перезагрузки этих институций у нас будет два реальных механизма отбора судей, и тогда мы сможем урегулировать уже и другие вопросы, связанные со сменой тех или иных судей в государстве", – сказал Стефанчук.