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Стефанчук призвал рассмотреть законопроект о заседаниях Рады в режиме видеоконференции

Законопроект о возможности работы парламента в режиме видеоконференций Верховная Рада отклонила, но первый вице-спикер и автор документа Руслан Стефанчук призвал вернуться к его рассмотрению.

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Стефанчук: Единственная цель законопроекта не потерять в такой критической ситуации возможность деятельности единственного законодательного органа
Стефанчук: Единственная цель законопроекта – не потерять в такой критической ситуации возможность деятельности единственного законодательного органа
Фото: rada.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предлагает в ближайшее время рассмотреть законопроект №3250, который, в частности, предлагает разрешить проведение пленарных заседаний парламента в режиме видеоконференций. Об этом Стефанчук сказал 28 сентября на заседании согласительного совета, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я попросил бы вас, учитывая то, какая ситуация с коронавирусом и в стране, и в стенах Верховной Рады, все-таки пересмотреть возможность возвратиться к рассмотрению законопроекта №3250, который был внесен одним из первых в Европе, но, к большому сожалению, так и остался не рассмотренным. Это об удаленном голосовании Верховной Рады. Единственная цель законопроекта – не потерять в такой критической ситуации возможность деятельности единственного законодательного органа", – сказал Стефанчук.

Проект закона №3250 зарегистрировали 20 марта Руслан Стефанчук и его брат, нардеп от "Слуги народа" Николай Стефанчук. 1 сентября он был снят с рассмотрения. Законопроект предлагает разрешить принятие решений парламентом и его комитетами в режиме видеоконференции "с целью рассмотрения парламентом законопроектов, проектов других актов, имеющих особую важность и связанных с предотвращением возникновения и распространения, локализации и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благосостояния и прав человека". Авторы предлагают, чтобы закон действовал 60 дней с момента вступления в силу.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейК утру 28 сентября число подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 201 305, умерло 3996 пациентов, излечилось 88 453.

31 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уведомил, что коронавирусной инфекцией в Раде переболели или продолжают болеть COVID-19 23 нардепа, а также семь сотрудников аппарата парламента. 1 сентября стало известно, что коронавирусом заразился народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько.

Теги: Верховная Рада, Руслан Стефанчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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