Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о реформе СБУ

Стефанчук о законопроекте о реформе СБУ: Задача стоит не вынести в зал Рады, а получить 226+ голосов в его поддержку Фото: rada.gov.ua

Об этом 24 января на брифинге, который транслировался в YouTube телеканала "Рада", заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Для нас задача не вынести его в зал, а получить 226+, – сказал глава Рады. – Я считаю, что этот вопрос должен быть решен. Но мы должны еще раз понять, когда он будет решен и готовы ли мы сейчас, в этот период, потратить два месяца, чтобы идти по поправкам, готовы ли мы запустить специальную процедуру".

По словам Стефанчука, есть нардепы, которые категорически против рассмотрения законопроекта о СБУ по спецпроцедуре, так как считают, что в таком случае могут потеряться некоторые поправки. В то же время сам документ они поддерживают.