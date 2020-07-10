Степанов сообщил, что Украина изучает опыт Испании в борьбе с COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил президенту Владимиру Зеленскому, что в регионах "манипулируют с карантином".

Украина изучает иностранных опыт, в частности опыт Испании, в "реагировании на новые вызовы реальности" в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 10 июля на совещании с главой государства Владимиром Зеленским.

"Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мероприятий и указал на опасность использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах", – пишет пресс-служба Офиса президента.

Какие именно манипуляции с карантином происходят в регионах, ОП не уточняет.

Адаптивный карантин, позволяющий региональным властям самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям Минздрава, действует с 20 мая.

По состоянию на 10 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 043 человека (+819 за сутки), 1345 из них умерли (+18), 24 800 выздоровели (+1016).