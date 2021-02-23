Львовский облсовет обратился к Зеленскому, Венедиктовой и Раде из-за ареста Стерненко

Депутаты Львовского облсовета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и депутатам Верховной Рады с просьбой пересмотреть обвинительный приговор в отношении активиста Сергея Стерненко. Они считают, что судебная система страны превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей.

Депутаты Львовского облсовета посчитали приговор, вынесенный активисту, экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, необоснованным и несправедливым. Об этом говорится в обращении депутатов на сайте областного совета от 23 февраля.

Депутаты решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, депутатам Верховной Рады и омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой пересмотреть решение. Обвинительный акт базировался на показаниях руководителя одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича, который является потерпевшим по делу, считают депутаты.

"Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей. Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование", – отмечается в заявлении.

Депутаты выразили надежду на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции.

"И настаиваем, что проблему нужно решать системно – только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям. Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленную наработку и внедрение судебной реформы в Украине", – сказано в тексте обращения.