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Стерненко оставили под ночным домашним арестом

Приморский суд Одессы оставил в силе меру пресечения активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве мужчины, который напал на него.

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Стерненко одновременно является потерпевшим и подозреваемым в деле о нападении 2018 года
Стерненко одновременно является потерпевшим и подозреваемым в деле о нападении 2018 года
Фото: radiosvoboda.org

Одесский активист Сергей Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, останется под ночным домашним арестом. Такое решение 29 сентября принял Приморский районный суд Одессы, сообщил Стерненко в Telegram.

По его словам, ночной домашний арест снова будет в Киеве.

Следующее заседание суда назначено на 9 октября.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Активисту инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

Теги: Одесса, убийство, самооборона, нападение, Сергей Стерненко, домашний арест, суд
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