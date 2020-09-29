Стерненко оставили под ночным домашним арестом

Одесский активист Сергей Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, останется под ночным домашним арестом. Такое решение 29 сентября принял Приморский районный суд Одессы, сообщил Стерненко в Telegram.
По его словам, ночной домашний арест снова будет в Киеве.
Следующее заседание суда назначено на 9 октября.
В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.
В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.
Активисту инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия.
15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.