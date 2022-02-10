Телеканал К1 оштрафовали за нарушение норм языкового закона

К1 показал передачу о путешествиях на русском языке без субтитров Фото: depositphotos.com

Штраф телеканал должен уплатить за нарушение законодательных норм по ведению передач на государственном языке. Сумма штрафа – 187 тыс. грн, что составляет 5% от суммы сбора за лицензию телеканала.

В пресс-службе регулятора отметили, что 4 сентября 2021 года телеканал показал передачу собственного производства "Орел&Решка. Вокруг света" на русском языке без субтитров.

"Этот факт свидетельствует о нарушении абзаца третьего части пятой ст. 10 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Эта норма предусматривает, что передачи, возможные для трансляции на негосударственном языке, должны быть субтитрованы на украинском", – уточнили в релизе.

В Нацсовете добавили, что вещатель обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства.

17 июня прошлого года Нацсовет обнародовал результаты мониторинга 27 общенациональных телеканалов по соблюдению языковых квот во втором квартале 2021 года. Регулятор пришел к выводу, что меньше всего украинский язык звучит в эфире телеканалов "1+1" и НТН – 79%, "Украина" – 78%, "Интер" и К1 – 77%.