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ПОЛИТИКА

Телеканал К1 оштрафовали за нарушение норм языкового закона

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К1 показал передачу о путешествиях на русском языке без субтитров
К1 показал передачу о путешествиях на русском языке без субтитров
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после проведения внеплановой проверки 10 февраля оштрафовал телеканал К1. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Штраф телеканал должен уплатить за нарушение законодательных норм по ведению передач на государственном языке. Сумма штрафа – 187 тыс. грн, что составляет 5% от суммы сбора за лицензию телеканала.

В пресс-службе регулятора отметили, что 4 сентября 2021 года телеканал показал передачу собственного производства "Орел&Решка. Вокруг света" на русском языке без субтитров.

"Этот факт свидетельствует о нарушении абзаца третьего части пятой ст. 10 закона Украины "О телевидении и радиовещании". Эта норма предусматривает, что передачи, возможные для трансляции на негосударственном языке, должны быть субтитрованы на украинском", – уточнили в релизе.

В Нацсовете добавили, что вещатель  обязан привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства.

17 июня прошлого года Нацсовет обнародовал результаты мониторинга 27 общенациональных телеканалов по соблюдению языковых квот во втором квартале 2021 года. Регулятор пришел к выводу, что меньше всего украинский язык звучит в эфире телеканалов "1+1" и НТН –  79%, "Украина" – 78%, "Интер" и К1 – 77%.

Контекст:

В 2017 году в Украине вступил в силу закон о языковых квотах. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке на общенациональных каналах должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. За невыполнение требований телерадиокомпания уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

В 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

В июле 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Кроме того, как уточняется на сайте Кабмина, все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке.

Конституционный Суд Украины 14 июля в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

Согласно данным опроса, проведенного с 29 июля по 4 августа Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, почти 80% украинцев считают родным языком украинский.

Теги: телевидение, Украина, украинский язык, Нацсовет, штраф, лицензия, законодательство
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