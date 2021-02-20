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Ткаченко анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, сейчас идет набор команды сотрудников Центра противодействия дезинформации.

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Центр, по прогнозу Ткаченко, начнет работу в марте
Центр, по прогнозу Ткаченко, начнет работу в марте
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министерство культуры и информационной политики работает над созданием Центра противодействия дезинформации, его могут запустить уже в марте. Об этом глава ведомства Александр Ткаченко сообщил в Telegram. 

Он заявил, что сейчас идет набор команды сотрудников центра.

"Основные направления работы Центра противодействия дезинформации – выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты. Он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев. Еще одна важная составляющая – повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее и отличать фейки от настоящих новостей", – написал министр.

Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине для синхронизации действий и объединения усилий в оперативном противодействии российской пропаганде, отметил Ткаченко.

Министр считает, что в перспективе центр может стать международным хабом для Украины и ее западных партнеров по противодействию дезинформации и пропаганде. 

Сейчас для Украины и президента Владимира Зеленского самое лучшее время, чтобы предложить миру пути для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой, заявлял экс-премьер Арсений Яценюк после введения санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Он считает, что Украина имеет "все шансы не просто возглавить, а выиграть борьбу против дезинформации, лжи и кремлевской российской пропаганды". 

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: дезинформация
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