Яценюк: Зеленский знает, как работает телевидение. Украина может выиграть борьбу против российской пропаганды, если президент начнет ее

Украина и президент страны Владимир Зеленский должны возглавить борьбу с российской пропагандой и дезинформацией в мире, считает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Сейчас для Украины и ее президента Владимира Зеленского самое лучшее время, чтобы предложить миру пути для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой. Такое мнение 5 февраля в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировали в YouTube, высказал экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Он сказал, что цель российской пропаганды – "уничтожить повестку дня для мира и для Европы".

"Поэтому у нас нет времени ждать. Их цель заключается в том, чтобы подорвать доверие. Потом уже, когда мозги уже прошиты пропагандистской машиной, можно даже выборы в Донецке и Луганске проводить. Потому что понятно, чем они закончатся. Это не выборы. Это будет уже выбор, который был решен в Кремле. Поэтому мне кажется, что сейчас лучшее время для украинской власти и президента Украины выйти с инициативой к миру о том, как бороться с дезинформацией. Мы знаем, что такое дезинформация и российская пропаганда", – сказал Яценюк.

Он считает, что Украина и ее президент должны возглавить борьбу с пропагандой и дезинформацией. По словам Яценюка, Зеленскому необходимо предложить ООН и ОБСЕ конкретный план этого процесса.

"[Нужно] возглавить процесс создания как журналистских стандартов, так и прозрачности финансирования всех видов СМИ и введения на законодательном уровне системных механизмов борьбы с пропагандой и ложью во всем цивилизованном мире. Президент Зеленский знает, как работает телевидение. И если он начнет этот процесс, у Украины есть все шансы не просто возглавить эту борьбу, а выиграть борьбу против дезинформации, лжи и кремлевской российской пропаганды", – заявил экс-премьер.

Об этом он заявил в контексте обсуждения ограничений против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne, которые 2 февраля ввел в действие Зеленский.

Зеленский сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо.

Решение готовилось в течение восьми месяцев и отменить его будет невозможно, добавил секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам Данилова, материалы для этого готовились "в режиме закрытости, чтобы не было неожиданностей", так как в Украине есть большое количество российских агентов.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев". В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.