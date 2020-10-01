Треть украинцев считает, что местные партии должны поддерживать курс Зеленского – соцопрос

34% респондентов заявили, что местные партии должны поддерживать курс президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

34% опрошенных украинцев заявили, что для них важна поддержка местными партиями курса президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 октября.

26% опрошенных заявили, что местные партии должны быть в оппозиции к действующему президенту.

Для 40% украинцев при выборе фаворита на местных выборах фактор поддержки провластного курса местными отделениями партий не важен, говорится в исследовании.

Опрос проводился 25–28 сентября 2020 года среди 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.