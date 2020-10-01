Треть украинцев считает, что местные партии должны поддерживать курс Зеленского – соцопрос

34% опрошенных украинцев заявили, что для них важна поддержка местными партиями курса президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 октября.
26% опрошенных заявили, что местные партии должны быть в оппозиции к действующему президенту.
Для 40% украинцев при выборе фаворита на местных выборах фактор поддержки провластного курса местными отделениями партий не важен, говорится в исследовании.
Опрос проводился 25–28 сентября 2020 года среди 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.
9 сентября "Рейтинг" опубликовал результаты соцопроса, согласно которым Зеленский возглавил рейтинг доверия украинцев среди ключевых политиков: ему доверяют 44% украинцев, не доверяет 51%.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.