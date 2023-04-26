Украина готовит план первоочередных мероприятий в оккупированном Крыму – Ташева

"Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден. Для нас нет дороги назад. У нас есть поручение президента по разработке и подготовке плана первоочередных мероприятий в Крыму, которые будут проводиться сразу после его деоккупации. От госорганов мы уже получили осмысленные ответы", – заявила Ташева.
Она указала, что одной из главных задач видит возобновление публичных органов власти в украинском Крыму по формуле: от военной администрации к военно-гражданской и далее – к нормальной повседневной жизни.
Также, по ее словам, значительных усилий потребует верификация всех принятых в период оккупации Крыма решений.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.