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Украина готовит план первоочередных мероприятий в оккупированном Крыму – Ташева

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Ташева: Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден
Ташева: Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден
Фото: Таміла Ташева / Facebook

Украина готовит план первоочередных мероприятий, которые будут проходить в деоккупированном Крыму. Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, выступая 25 апреля на панельной дискуссии Форума "Крым Wave", ее цитирует "Крым.Реалии".

"Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден. Для нас нет дороги назад. У нас есть поручение президента по разработке и подготовке плана первоочередных мероприятий в Крыму, которые будут проводиться сразу после его деоккупации. От госорганов мы уже получили осмысленные ответы", – заявила Ташева.

Она указала, что одной из главных задач видит возобновление публичных органов власти в украинском Крыму по формуле: от военной администрации к военно-гражданской и далее – к нормальной повседневной жизни.

Также, по ее словам, значительных усилий потребует верификация всех принятых в период оккупации Крыма решений.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, Украина, оккупация, реинтеграция, Тамила Ташева, деоккупация
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