Украина готовит план первоочередных мероприятий в оккупированном Крыму – Ташева

Ташева: Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден Фото: Таміла Ташева / Facebook

"Сегодня мы видим больше понимания того, что Крым будет освобожден. Для нас нет дороги назад. У нас есть поручение президента по разработке и подготовке плана первоочередных мероприятий в Крыму, которые будут проводиться сразу после его деоккупации. От госорганов мы уже получили осмысленные ответы", – заявила Ташева.

Она указала, что одной из главных задач видит возобновление публичных органов власти в украинском Крыму по формуле: от военной администрации к военно-гражданской и далее – к нормальной повседневной жизни.

Также, по ее словам, значительных усилий потребует верификация всех принятых в период оккупации Крыма решений.