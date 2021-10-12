ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украине и ЕС нужно развивать взаимовыгодное партнерство – президент Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: ЕС и Украину связывают тесные и особые узы
Фон дер Ляйен: ЕС и Украину связывают тесные и особые узы
Фото: president.gov.ua

Украине и ЕС нужно развивать взаимовыгодное партнерство. Об этом 12 октября в Twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая принимает участие в стартовавшем в Киеве XXIII саммите Украина – ЕС.

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", – отметила президент Еврокомиссии.

В рамках XXIII саммита Украина – ЕС запланировано подписание ряда соглашений, в частности договора "об открытом небе".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что от этого саммита в Киеве ожидают конкретных шагов по евроинтеграции страны и анонсировал "несколько прорывных решений".

Контекст:

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

"Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам", – отметили в МИД Украины.

Теги: Украина, Европейский союз, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
"Помочь ему не могу". Игорь Крутой прокомментировал состояние Александра Серова
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
  "Я никогда никого не уводила". Экс-участница "ВИА Гры" Котова рассказала, из-за чего Джанабаева ревновала ее к Валерию Меладзе
"Это труд сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Это труд – сохранить лицо и фигуру, как у 30-летних". 52-летняя Лопес покрутилась перед камерой
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"Какой милашный", "Потрясающие фото". Жена Павлика показала, как выглядел их новорожденный сын
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"С каждой фотосессией жопа все больше", "Ни хрена себе отъела!" Michelle Andrade показала ягодицы и грудь
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Настя беременна?" Каменских засветила живот на отдыхе с Потапом
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Барби на пенсии", "В этом платьице – работа под молоденькую". Волочкова снялась в новом образе
"Барби на пенсии", "В этом платьице – работа под молоденькую". Волочкова снялась в новом образе
"Невероятно красивая", "Тапочки зачетные". Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки
"Невероятно красивая", "Тапочки зачетные". Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS