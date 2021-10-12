Украине и ЕС нужно развивать взаимовыгодное партнерство – президент Еврокомиссии

"ЕС и Украину связывают тесные и особые узы. Взаимовыгодное партнерство, которое нам нужно развивать. Я хочу, чтобы мы оставались амбициозными в наших отношениях. Давайте узнаем, что мы еще можем сделать вместе", – отметила президент Еврокомиссии.

* The EU and Ukraine share a deep and special bond.

* A mutually beneficial partnership that we need to nurture.



I want us to remain ambitious in our relationship.



Let’s explore what we can do more, together. pic.twitter.com/9WrQOi0ojV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2021

В рамках XXIII саммита Украина – ЕС запланировано подписание ряда соглашений, в частности договора "об открытом небе".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что от этого саммита в Киеве ожидают конкретных шагов по евроинтеграции страны и анонсировал "несколько прорывных решений".