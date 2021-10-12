Зеленский: Сегодняшний саммит Украина – ЕС будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество

Глава государства приветствовал приехавших в столицу Украины главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

"Уверен, сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина – ЕС будет плодотворным, и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество", – отметил Зеленский.

Радий вітати @vonderleyen та @CharlesMichel в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII Саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції * до європейської спільноти. pic.twitter.com/z3LU5jBXB4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

В рамках XXIII саммита Украина – ЕС запланировано подписание ряда соглашений, в частности договора "об открытом небе".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что от этого саммита в Киеве ожидают конкретных шагов по евроинтеграции страны и анонсировал "несколько прорывных решений".