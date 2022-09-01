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Украинский опыт "Стены" был учтен при возведении европейских проектов – в Литве и Польше – генерал-майор Бидило

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Границу нужно было строить с 1991 года, когда Украина получила независимость, считает Бидило
Границу нужно было строить с 1991 года, когда Украина получила независимость, считает Бидило
Фото: wikipedia.org

Проект "Стена", который начали реализовывать во время премьерства в Украине Арсения Яценюка, выполнял свои функции на участках Харьковской и частично Луганской областей.

Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 1 сентября, сообщил начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Бидило.

"Назначение проекта – обеспечение соблюдения режима границы и в первую очередь закрыть границу для нарушителей, – отметил он. – Если рассмотреть конструктив проекта – он состоит из линии государственной границы, на ней стоят информационные указатели, после чего идет ров 3 м шириной и глубиной 2 м, плюс соответствующие скосы для предотвращения проезда, вал, контрольно-следовая полоса, дорога, а затем забор, наблюдательные башни и система видеофиксации".

По словам Бидило, проект "Стена" разработали так, чтобы при минимальных затратах на строительство достичь максимум функционала. При этом не предполагалось, что должны быть оборонные или фортификационные сооружения.

"Границу нужно было строить с 1991 года, когда Украина получила независимость… Но к сожалению, до 2014 года никто палец о палец не ударил. В 2014 году у нас на пороге был безвиз [с ЕС], мы заявили, что хотим в НАТО. Было принято решение в тех трудных боевых условиях, когда средства нужны были на армию и на все остальное, строить границу", – подчеркнул генерал-майор.

Как отметил Бидило, в 2014 году была "мощная мотивация" – Россия аннексировала Крым, оккупировала Донецк и Луганск. За строительством проекта постоянно вела наблюдение РФ. Но потом возведение границы "затормозилось".

"Что произошло дальше? Возможно, одна из причин – с течением времени и с изменением правительственных команд стало казаться, что Россия дальше не пойдет, можно не тратить средства на стоимостный проект… Скажу лишь, что план инженерно-технического устройства границы был поэтапным, в 2014–2018 годах, затем – в 2020-м и так далее", – рассказал генерал-майор.

По мнению Бидило, с учетом полномасштабного вторжения РФ 24 февраля границу Украины нужно обустроить вместе с ВСУ – усилить инженерную составляющую оборонными и фортификационными сооружениями.

Бидило добавил, что украинский опыт "Стены" был учтен при возведении европейских проектов – в Литве и Польше. Так, исходя из функционала проекта и эффективности выполнения задач, разницы с европейскими проектами совершенно нет, резюмировал представитель Госпогранслужбы.

Контекст:

Реализация проекта "Стена" началась в 2014 году в Харьковской области. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны были реализовать до 2025 года.

По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%, на апрель 2021 года – на 51%.

Стены, которая бы надежно защитила Украину от страны-агрессора, не существует, заявил в мае 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, Польша, Литва, правительство, граница, Госпогранслужба, строительство, проект Стена, независимость, ВСУ, фортификационные сооружения, нарушители, интервью, назначение
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