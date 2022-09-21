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"Брат мой, Дмитро Ярош, я же тебе обещал". Филатов сообщил о появлении в Днепре улицы Бандеры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Одну из центральных улиц Днепра назвали в честь Бандеры
Одну из центральных улиц Днепра назвали в честь Бандеры
Фото: informator.ua

Улицу Шмидта в центре города Днепр переименовали в часть украинского политического деятеля Степана Бандеры. Об этом сообщил в Facebook мэр города Борис Филатов.

"Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", – написал Филатов в Facebook.

Сообщение городской голова написал на русском языке и подчеркнул это. 

"Этот пост должен был быть написан державною мовою. Но я специально напишу его на русском языке. Чтобы у всех произошел разрыв шаблона. И у тех, кто сидит на болотах и воет от бессилия, злости и непонимания, почему русскоязычный в основном Днепр стал форпостом независимости Украины. И в 2014-м, и в 2022-м. И у тех, кто считает, что Родину нужно любить исключительно державною, кто лезет со своими навязчивыми советами в частные "фейсбуки", мозги, душу, книги и под одеяло", – заявил Филатов. 

По его словам, он обещал экс-главе "Правого сектора" Дмитрию Ярошу увековечить в Днепре память Бандеры еще в свою первую каденцию.

"Брат мой, Дмитро Ярош, я же тебе обещал еще в далеком 2015-м?.. И самое важное – что ты никогда на меня не давил. Ни за декоммунизацию, ни за то, на каком языке мы с тобой общаемся. Ты знал, брат мой, что всему и всегда свое время", – написал мэр.

Он попросил не спорить о целесообразности этого переименования и посоветовал вспомнить лозунг украинских националистов: "Воля народам! Воля людині!"

"Наверное, за всю историю человечества ни разу смысл существования свободных людей не был сформулирован так кратко и емко. Свобода – и только она – вот то, за что стоит сражаться. Не за автократию, не за вождизм, не за ограничение прав граждан. За свободу. Народам и каждому из нас", – написал Филатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jG2C7YPvfp23jNB2Yqs5eT8CedMPfmYptckSsynHGtENDyLHowdA7MPpz85DS475l&id=100002157183088

Переименованная улица длиной 1,7 км примыкает к центральному проспекту Дмитрия Яворницкого. Она возникла в 1870-х годах, до 1934 года носила название Гимнастической. В советские годы город Екатеринослав переименовали в Днепропетровск, а улице дали имя Отто Шмидта. Это советский академик, исследователь, покоритель Памира и Арктики. 

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Контекст:

В Украине после открытого вторжения России 24 февраля начали массово отказываться от названий, связанных со страной-агрессором, в том числе переименовывать улицы, а также демонтировать памятники.

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул заявил, что в городе не будет "московских" и "бурятских" улиц (имея в виду российские топонимы в целом). Их переименуют в честь Байдена, Джонсона, Чернобаевки и так далее.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы обсудить возможность демонтажа памятника российской царице Екатерине II.

Экспертный совет Министерства культуры и информационной политики Украины по преодолению последствий русификации и тоталитаризма определил 10 наиболее распространенных топонимов в честь российских деятелей, которые рекомендуются к переименованию в первую очередь.

Теги: Борис Филатов, Дмитрий Ярош, Степан Бандера, Днепр, декоммунизация, переименование, улицы
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