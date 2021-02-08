В Европарламенте собирают подписи в поддержку отставки Борреля

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас считает, что визит в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля был "полным провалом европейской дипломатии".

Боррель был назначен на должность в конце 2019 года Фото: ЕРА

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас начал сбор подписей под письмом президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором предлагается уволить Жозепа Борреля с должности высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом 7 февраля сообщил Postimees.

По состоянию на вечер воскресенья Террас нашел более 20 сторонников своей инициативы, "включая очень важных людей". Он выразил надежду, что письмо подпишут те, "у кого есть совесть", а также те, кто также считает визит Борреля в Москву "очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии".

Накануне поездку Борреля в Россию осудили шесть депутатов Европарламента от Эстонии с Террасом включительно.

В Москве глава евродипломатии находился с визитом 4–6 февраля. В частности, Боррель встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе визита он поднимал вопросы отношений России и Евросоюза, преследования оппозиционера Алексея Навального и "настаивал на уважении территориальной целостности" Украины.

7 февраля Боррель заявил, что его "сложный" визит в Россию показал, что Москва не хочет использовать возможности для улучшения отношений с ЕС.

Боррель был назначен на должность в конце 2019 года.