В "Голосе" заявили о пропаже записи "кнопкодавства" за Шкарлета, Управление госохраны отрицает

В Управлении госохраны назвали неправдивым заявление нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка о пропаже видео, которое было доказательством в уголовном производстве о кнопкодавстве во время назначения Сергея Шкарлета министром образования. Железняк настаивает, что руководство УГО позволило удалить запись.

Рада назначила Шкарлета министром в декабре, до этого он был и.о. главы Минобразования Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк 16 февраля сообщил в Telegram о пропаже видеозаписи, подтверждающей, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования в Раде кнопкодавили.

"Официальное видео кнопкодавства за Шкарлета чудесным образом после 14 дней испарилось. Напоминаю, что это были доказательства в криминальном деле", – написал он после встречи с представителями Управления госохраны.

Пресс-служба УГО в комментарии LIGA.net сообщила, что заявление Железняка не соответствует действительности.

На сайте ведомства опубликовали релиз, в котором, без уточнения имен и фамилий, заявили, что сообщения о якобы подтверждении Управлением госохраны факта пропажи видео из сессионного зала Рады содержат ложные и манипулятивные сведения. Там добавили, что владелец и распорядитель такой информации как запись голосования в Раде – аппарат парламента.

Железняк в Facebook ответил, что доступ к видео в зале Рады имеют лишь сотрудники УГО.

"Только у вас было официальное видео, которое подтверждают уголовное преступление при назначении министра. Вы позволили удалить видео уголовное преступления через 14 дней. Ваше руководство не сделало ни одного движения, чтобы это сохранить. Самое главное. Вы пытаетесь перебросить ответственность с себя на аппарат Верховной Рады. Людей, которых лично я и многие мои коллеги очень уважаем, и я уверен в их желании предоставить видео. Поэтому, уважаемое руководство УГО, если хотите продолжить общение в таком форме – хорошо. Ждите ответную реакцию согласно действий за умышленное сокрытие уголовного преступления", – написал он.

Железняк также говорил о пропаже видео во время Согласительного совета в Раде 15 февраля. Спикер парламента Дмитрий Разумков ему ответил, что технические средства уже передали Раде.

"Если будет подтверждена информация, что видеозаписи нет, я думаю, мы будем искать механизмы по их восстановлению в пределах наших полномочий", – сказал Разумков.

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. "За" проголосовали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов, а в партии "Голос" 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства. 18 января стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту возможного неперсонального голосования.