В Киеве решили создать штаб теробороны, ООН призывает готовиться к новой пандемии. Главное за день

Штаб теробороны в Киеве

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко объявил о создании штаба территориальной обороны столицы. Система теробороны Киева, по его словам, должна быть развернута в ближайшее время.

В Министерстве обороны призвали представителей местной власти действовать в рамках своих полномочий, а глава оборонного ведомства Алексей Резников обратился к главам органов местного самоуправления и "другим избранным лицам" с призывом "воздержаться от действий и высказываний, политизирующих дело организации территориальной обороны".

Хроники коронавируса

27 декабря в мире отмечают Международный день противоэпидемической готовности. В заявлении по этому случаю генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не последняя в истории человечества. "Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", – заявил он.

В Украине к 27 декабря подтвердили более 3,6 млн случаев коронавирусной инфекции, привили хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса почти 14,6 млн человек.

Порошенко обещает "точно вернуться"

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится за границей и подозревается в госизмене, дал интервью "5 каналу". Политик заявил, что "в первой половине января точно, согласно своему графику", вернется в Украину и ответит на все вопросы.

Байден подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрена помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. Расходы составят $770 млрд, из них $300 млн предусмотрены на поддержку Вооруженных сил Украины.