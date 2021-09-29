В ОАСК считают, что Высший антикоррупционный суд незаконно обязал Вовка выплатить штраф

Штраф на Вовка наложили за постоянную неявку в суд Фото: Павло Вовк / Facebook

Позицию пресс-службы ОАСК опубликовали на сайте суда 29 сентября.

Штраф на Вовка наложили за постоянную неявку в суд для участия в рассмотрении ходатайств об отстранении его от должности главы суда и избрании меры пресечения. Как сообщили в ВАКС, решение приняли по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В Окружном суде напомнили, что Вовк не считает себя подозреваемым по делу, в рамках которого его вызывали в ВАКС.

"Это не только его личная позиция, но и позиция украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса генерального прокурора Украины и – самое главное – позиция украинского закона", – заявили в суде.

В ОАСК предположили, что у ВАКС и Национального антикоррупционного бюро "свой особый закон, свое правосознание и правоприменение, или они учились не в украинских вузах".

"Возможно, эти лица страну проживания перепутали или пользуются какими-то директивами или меморандумами. Некоторым лицам рано или поздно украинский закон придется прочитать и выполнить, а главное – отвечать за его систематическое игнорирование", – добавили авторы релиза.